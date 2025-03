'DUNJU JE NEKO OTEO!' Tetka nestale devojčice (2) iz Uba tvrdi: 'Neko je to znao, došao je i uzeo dete!'

"Dunju je neko oteo. Došao ovde i uzeo je", tvrdi tetka male devojčice Dunje Marković (2) koja je nestala danas oko 14 časova u Ubu.

Naime, kako dalje tvrdi, Dunja je najmirnije od sedmoro dece Markovića, a to je neko znao i iskoristio priliku.

- Neko je to sve znao, došao je i uzeo dete. Ona je najmanja i mirna je jako. To je samo neko ko je znao sve, došao je i oteo dete. Ko je znao došao je i dete je odneo. Ona ima nepune dve godine - priča tetka.

Ona tvrdi da je nemoguć scenario po kojem je Dunja odšetala u livade ili oranje ili bilo gde daleko od kuće.

- Toliko je slatka, toliko je mirna. Ne bi ona mogla da ode, a da je neko nije zvao. Ona bi plakala da se izgubila, puno je ovde dece. Neko bi čuo, doveo bi je. To je dete odnešeno. Ja znam tu decu, ta deca ne idu nigde u kući su non-stop. Kako se kradu deca u zadnje vreme, kako nestaju to nije normalno. Videla bi deca nekog. To je neko bio sakriven i odneo je dete - kazala je tetka malene Dunje.

Tetka dodaje da bi Dunja sigurno zaplakala da se izgubila ili da je otišla negde daleko od sestara i braće.

- Taj neko je znao i kretanje kamere i kada se kamera okrenula je uzeo. Nije ona mače ili smotuljak neki, plakala bi da se izgubila. Našli bi je - ogorčena je tetka.

Podsećamo, Dunja je nestala oko 14 časova u Ubu.

- Dana 03.03.2025. godine oko 14.00 casova u Ubu nestala je devojčica starosti 2 godine. Više informacija na pronađime.mup.gov.rs. Sva vaša saznanja javite na 192 - navedeno je u poruci.

Dunja ima smeđu kosu, braon oči i visoka je oko 100 centimetara. U trenutku nestanka je na sebi imala sivu trenerku i sivu duksericu.

Kao mesto nestanka je navedena ulica 8. mart u Ubu, dok je poslednji put viđena oko 14 časova. Podsetimo, MUP je aktivirao sistem "Pronađi me" i građani dobijaju poruke na mobilni telefon.

"Bila je da se igra sa braćom"

Kako je Dunjin stric ispričao za "Kurir", Dunja se igrala sa braćom pre nestanka.

- Ne znam šta bih rekao, tražimo je svi. Igrala se sa braćom i oni su se vratili, ali bez nje. Oni su mali jako da kažu gde je i šta se dogodilo - rekao je stric za "Kurir".

Autor: Dalibor Stankov