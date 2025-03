Misteriozni nestanak je jako sličan sa Dankinim! Igor Jurić objasnio šta je najevći problem u OVAKVIM SITUACIJAMA

Dunja Marković (2) nađena je rano jutros nakon celonoće potrage, a na sreću čitave Srbije, devojčica je živa i zbrinuta je u bolnicu u Valjevu.

Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, oglasio se ovim povodom i istakao da ga je vest obradovala, te dodao da je kasna prijava nestanka otežala potragu.

- Najveći problem je zapravo bio to što se devojčica izgubila oko 14 časova, a prijava nestanka policiji je podneta tek oko 18 sati. To je već veliki i dug period kada govorimo o uzrastu deteta od dve godine - rekao je Jurić i dodao da je u 18 časova dobio informaciju o aktiviranju sistema ''Pronađi me'' sa svim podacima o Dunji Marković:

- Bilo mi je jako teško jer je ovaj slučaj podsećao na slučaj iz Bora – uzrast deteta, okolina u kojoj je nestala, misteriozni nestanak. Proveo sam celu noć čekajući informacije iz MUP-a da je dete pronađeno. Jutros sam se probudio i nisam imao nikakvih novosti, što me uplašilo - rekao je Jurić.

- Jutros kad sam se probudio i kada sam ustao video vest... Ovo je za mene, ne znam, ja sam jako emotivan sada - dodao je Jurić.

Dunja Marković (2) je, podsetimo, nestala juče u Ubu, a sistem "Pronađi me" je aktiviran nakon prijave nestanka. Potraga za njom trajala je do kasno u noć, a je nastavljena jutros u šest časova. Dunja je pronađena nešto posle sedam časova, kada ju je locirao pas tragač.

Autor: Snežana Milovanov