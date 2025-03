Advokat Gajić: VJT u Beogradu optužnicom spasilo predmet 'nadstrešnica'

Advokat Vladimir Gajić smatra da je Više javno tužilaštvo u Beogradu spasilo predmet podizanjem optužnice protiv troje okrivljenih da su propustima u nadzoru doprineli obrušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

"Ja sam uveren da je na ovaj način VJT u Beogradu spasilo krivični predmet iz Novog Sada. Ako je glavni cilj, kao što bi trebalo da bude, da odgovaraju svi koji mogu da budu odgovorni za tragediju u Novom Sadu", rekao je Gajić za Tanjug.

On je ukazao da je novosadsko Više javno tužilaštvo na dan podizanja svoje optužnice protiv drugih 13 okrivljenih 30. decembra 2024. godine zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu, istovremeno odbacilo krivičnu prijavu protiv lica koja bi mogla da snose odgovornost zbog izdavanja probne dozvole za otvaranje zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, a koja je izdata u aprilu prošle godine.

Gajić smatra da je to bio kardinalan propust VJT u Novom Sadu i da će skoro sigurno biti jedan od kumulativnih razloga zbog kojeg ta optužnica neće moći da prođe kontrolu nadležnog krivičnog veća Višeg suda u Novom Sadu.

Upitan kako beogradska optužnica utiče na novosadsku optužnicu, beogradski advokat je naveo da se "de facto" novosadska optužnica može nazvati "krnjom optužnicom", jer ne obuhvata lica koja su morala da "prođu kroz istragu".

"Da su ta lica prošla kroz istragu verovatno bi bila i optužena i od strane VJT u Novom Sadu. Tako da ovo što je uradilo Više javnotužilaštvo u Beogradu faktički spasavanje tog krivičnog predmeta u Novom Sadu", rekao je Gajić.

Takođe smatra da neće moći da se sudi na dva mesta u vezi iste stvari, već da će u jednom trenutku Vrhovno javno tužilaštvo morati da donese odluku o tome koje će nadležno tužilaštvo zastupati optužnicu u ovom predmetu i pred kojim sudom će se da vodi ovaj postupak.

Prema rečima Gajića, potpuno je nejasno iz kojih razloga je VJT u Novom Sadu odbacilo krivičnu prijavu u ovom slučaju, pogotovo što su nakon saslušanja lica, koja su sad optužena u Beogradu, novosadski tužioci između ostalog mogli da vide da jedan od tadašnjih svedoka smatra da je došlo i do falsifikovanja potpisa, odnosno do falsifikovanja isprave, u vezi sa prvom dozvolom.

"U profesionalnom smislu to je kardinalan propust", naglasio je Gajić, napominjući da postoje priče da se Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac dosta mešala u tu istragu i optuženje u Novom Sadu, kao što se umešala i sada odlukom da oduzme predmet Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i da ga prosledi Tužilaštvu za organizovani krimianal.

Na taj način je, kako je rekao, uradila dve stvari.

"Prva, koju pozdravljam, ona je faktički priznala da to ima razloga za istragu i dezavuisala je stav VJT u Novom Sadu koji je odbacio tu krivičnu prijavu. Dolovac, kao Vrhovni javni tužilc može obaveznim upustom i da obustavi istražni postupak, ali nije to učinila, nego je shvatila da treba da se vodi postupak", ukazao je advokat.

Međutim kao problem vidi to što je premet prebacila u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal koje u ovom slučaju, kako je rekao, nije nadležno.

Zbog toga je Više javno tužilaštvo u Beogradu i podnelo prigovor, koji ima suspenzivno dejstvo i podiglo je optužnicu, naveo je advokat, ukazujući na novu situaciju.

"Sve to zajedno dovelo je do jednog opšteg haosa. A za rad i za funkcionisanje celog tužilačkog sistema u Srbiji, odgovornost može snositi onaj ko tužilaštvom rukovodi, a to je Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac. Ja mislim da je nakon ovoga njen opstanak na toj funkciji neodrživ i da bi ona morala da podnese ostavku", napomenuo je Gajić.

Takođe kaže da je veliko pitanje da li je održivo i postupanje tužioca u Novom Sadu koji je napravio kardinalne greške.

Upitan da li se oduzimanjem predmeta od beogradskog VJT predmet sklanja od tužioca koji je podigao optužnicu, Gajić je naveo da to vidi kao neki lični sukob, te je zaključio da je najvažnije to što će biti procesuirana i lica koja eventualno odgovorna za izdavanje probne dozvole.