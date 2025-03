HLADNO JUTRO A ONDA... U pojedinim mestima u Srbiji danas skoro 20 stepeni! EVO KAKVI DANI SU PRED NAMA

U srbiji će danas tokom jutra biti hladno mestimično sa slabim mrazem, a ponegde i kratkotrajnom maglom.

Tokom dana biće sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 19 stepeni, vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od -4 do 3 stepena, najviša dnevna od 16 do 19 stepeni.

U Beogradu ujutro hladno, na periferiji slab mraz. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -1 stepen do 3 stepena, najviša dnevna oko 17 stepeni.

Inače, ovog jutra najhladnije je u Sjenici gde je izmereno -6 stepeni, a potom sledi Veliko Gradište sa -5, a najtopliji grad je Beograd sa 4 stepena.



Prema izgledima za sedam dana, tokom većeg dela perioda suvo i stabilno vreme sa prohladnim jutrima, još ponegde uz slab mraz i kratkotrajnu maglu.

Četvrtak

Ujutro hladno, mestimično slab mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 18 do 21 stepen.

Petak

Ujutro sveže, još ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 7, a najviša od 18 do 22 stepena.

U košavskom području od petka počeće da duva i umeren, a na jugu Banata povremeno jak jugoistočni vetar.

Subota

Ujutro sveže, još ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 7, a najviša od 17 do 21 stepen.

Od 11. marta povremena prolazna naoblačenja s kišom.

Autor: Dubravka Bošković