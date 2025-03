Redak fenomen na Dunavu u Novom Sadu: Ova pojava se nikada ranije nije dogodila u martu

Mađarska hidrološka služba saopštila je da sve prognoze ukazuju da će stena Inšeg u Dunavu kod Budimpešte u subotu biti vidljiva iznad površine reke, što ukazuje na izuzetno nizak vodostaj, a što se nikada ranije nije dogodilo u martu mesecu. Vodostaj Dunava nizak je i u Novom Sadu.

Vodostaj Dunava u Novom Sadu u sredu bio je na 77 santimetara, za devet centimetara više nego u utorak. Najmanja dubina plovidbenog puta je kod Belegiša, odnosno Čortanovaca. Najbolji odraz ovog zaista retkog fenomena jesu i snimci iz vazduha koji pokazuju formiranje sprudova dužinom Dunava.

Božidar Beloš, savetnik za zaštitu od spoljnih voda JVP "Vode Vojvodine", komentarisao je uzroke niskog vodostaja, koji predstavlja redak fenomen u martu mesecu.

"Za reku Dunav tipični niski vodostaji su obično u oktobru i novembru mesecu, potencijalno i decembar, znači da u ovo vreme bi već trebalo da imamo priliv nekih kiša koje su trebale početi da padaju na zapadu. Međutim, to izostaje i zato se ovakva situacija sad pojavljuje", kaže Beloš.

Prema njegovim rečima, zabeleženi su i niži vodostaju. Primera radi, 1910. godine, zabeležen je apsolutni minimum – minus 134 centimetra.

"Ceo sliv Dunava je podođen, to se vidi i po doticajima. Mi smo sad imali unazad jedno tri dana neki mali porast, tu do desetak centimetara, ali evo od Bezdana, što sam jutros pogledao, ponovo imamo tu tendenciju opadanja. Isto su to neke male vrednosti, ali prestao je taj porast, tako da dok ne padne neka malo ozbiljnija količina kiše na slivu, to se neće popraviti", navodi Beloš.

Beloš objašnjava da nizak vodostaj već sada ugrožava plovidbu Dunavom.

"Plus 60 centimetara je takozvani najniži plovidbeni nivo. Tu već nastaju problemi i sa sprudovima, nastaju problemi sa količinom tereta koju brodovi mogu da nose. Moraju da smanjuju količine tereta da izdižu dno, da bi mogli da prođu. Samim tim to nije ekonomično. Pa ja mislim da čak i kapetanija ih ovaj sadržina sidrištima, da sačekaju da se to stanje popravi, onda će pustiti provedu", ističe Beloš

Poslednjih meseci Novosađani imaju problema sa vodosnabdevanjem. Iz Vodovoda je rečeno da je ovaj problem povezan i sa nepovoljnom hidrološkom situacijom.

Autor: Snežana Milovanov