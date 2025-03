Jutro u minusu, pa POTPUNI PREOKRET! Maksimalno do 24 stepena, a evo kada stiže HLADAN TUŠ

U Srbiji će danas biti hladno, naročito van košavskog područja, gde se mestimično očekuje slab mraz, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz slabu do umerenu oblačnost.

Najniža sutrašnja temperatura biće od minus četiri u Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije do osam stepeni Celzijusa u Beogradu a najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.

Duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak vetar.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar. Očekuje se da će najniža temperatura u glavnom gradu biti od 0 na periferiji do 8 stepeni u centru grada, a najviša oko 22 stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 16. marta, zadržaće se uglavnom toplo, ali promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda.

Prema prognozi RHMZ, nakon sunčane prve dekade, u drugoj dekadi marta očekuje se promenljivo, ali i dalje relativno toplo vreme, povremeno uz kišu i pljuskove.

Prve padavine u vidu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova očekuju se u ponedeljak posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije, a od utorka uz promenljivu oblačnost i u ostalim krajevima.

Na pojedinim lokalitetima, kiša će kratkotrajno biti intenzivnija (20 do 30 mm) uz prolazni pad temperature, ali se u većini mesta sve do 16. marta i dalje očekuje toplo vreme za ovaj period godine (od 17 do 23 stepeni).

Oko 17. marta očekuje nas prolazno zahlađenje u svim krajevima uz pojačanje severozapadnog vetra.

U južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno će duvati jak jugoistočni vetar, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Autor: Snežana Milovanov