Preti li nam potop?! Evo kada stižu pljuskovi sa grmljavinom

Nakon sunčane prve dekade, u drugoj dekadi marta očekuje se promenljivo, ali i dalje relativno toplo vreme, povremeno uz kišu i pljuskove.

Prve padavine u vidu kratkotrajne kiše i lokalnih plјuskova očekuju se već u ponedelјak, 10. marta, posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije. Od utorka, 11. marta, moguća je promenlјiva oblačnost i u ostalim krajevima.

- Na pojedinim lokalitetima, kiša će kratkotrajno biti intenzivnija (20 do 30 mm) uz pad temperature, ali se u većini mesta sve do 16. marta i dalјe očekuje toplo vreme za ovaj period godine od 17 do 23 stepeni Celzijusovih - ističe se u saopštenju RHMZ-a.

Oko 17. marta sledi zahlađenje u svim krajevima uz pojačanje severozapadnog vetra.

Na Dunavu od Bezdana do Slankamena od 8. marta vodostaji će se kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Postepena promena vremena očekuje od 11. marta, a izraženije pogoršanje i zahlađenje moglo bi nastupiti sredinom meseca.

Od 11. do 14. marta vreme će biti promenljivo oblačno, relativno toplo i vetrovito, uz pojačan južni vetar. Kiša će najviše padati na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona, dok će je najmanje biti na istoku. Takođe, u napomenutom periodu doćiće do padavina i obilnih pljuskova sa grmljavinom.

Sredinom meseca očekuje se priliv hladnijeg vazduha, što će doneti pretežno oblačno vreme sa povremenim padavinama. Vetar će promeniti smer na severozapadni, a u nižim predelima padavine će uglavnom biti u obliku kiše, dok će u brdsko-planinskim oblastima biti uslova za susnežicu i sneg. Oko 15. marta dnevne temperature će se kretati između 3 i 9 stepeni Celzijusa.

Autor: Dalibor Stankov