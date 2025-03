Student Miloš Pavlović uključio se danas u jutarnji program televizije Pink gde je prokomentarisao sinoćnja dešavanja koja su izazvali studenti koji ne žele da uče. Tom prilikom, otkrio je da su nakon počinjenog nasilja nad policajcem oni u grupama opkolili Pionirski park i nastavili provokacije, gde su, na sreću, izbegnuti incidenti.

- Juče je bio 10. mart, to je prvi datum kada smo rekli da treba da se nastavi godina, i 17. mart je krajnji datum. Mi smo od juče počeli da tražimo odgovore na naša pitanja, poslali smo pisma rektorima, uputili smo Vladanu Đokiću pitanje i na adresu, ali se 4 meseca ne pojavljuje na poslu. Poslali smo pitanja na koja želimo odgovore - rekao je on.

Kako kaže, povodiom sinoćnjih događaja, studenti koji žele da uče osuđuju svaki vid nasilja.

- Studenti blokaderi su sinoć blokirali Javni servis, a obnda su dolazili sa svake strane Pionirskog parka. Grupa njih po 10, 20, 30 je bilo. Provocirali su, vređali... jedan od njih je preskočio ogradu oko pionirskog parka i izazvao manji fizički incident. Sreća, sprečili smo veće incidente. To je trajalo do 4 ujutru, a svega toga bilo je i danima unazad. Sve smo shvatali, tolerisali ali je ove noći to podignuto na veći nivo - rekao je potom.

Oni prete da ćemo 15. da se obračunamo, a mi to nećemo, napomenuo je Pavlović.

- Sinoć je padala kiša, studenti su mokri... Ja ovu jaknu ne bih imao da mi je jedna gospođa nije donela. Hvala joj. Ljudi su sa mokrim čarapama, patikama, ali izdržaćemo dok se ne izborimo za naša prava. Od novembta to nisu naša prava, nego nenormalne stvari - dodao je Pavlović.

- Želimo da osudimo bilo kakvo nasilje, i ostajemo pri tome - ponovio je Miloš Pavlović.

Autor: Dubravka Bošković