UMORNI STE, TROMI I SPAVA VAM SE? Proleće je tek počelo, a već smo MRTVI UMORNI: Evo šta je glavni razlog (VIDEO)

Kako je doktorka istakla, važno je da nadoknadimo vitamine.

Specijalista opšte medicine primarijus dr Biserka Obradović istakla je jutros, govoreći za Novo jutro da prolećni umor nije bolsest, već stanje.

- U zimskom periodu smo se jako hranili,nismo pili vodu, jeli voće, povrće. Naravno da je došlo do stanja gde se osećamo umorno. Pored toga što nam se pojavilo sunce letargični smo, depresivni, vuče nas krevet. To su posledice nedostatka vitamina, pre svega B; C; i D. D je odgovor za prolećni umor, za čvrste kosti i za opadanje kose. Ljudi se u proleće žale da im opada kosa... Mi smo u toku zime dosta spavali, tmurno je bilom lučio se melatonin, a manje dopamin i seratonin - objasnila je ona.

I ove godine, kao prošle vegetacija kreće ranije, a odjednom je oko nas dosta procvetalih biljaka, dodala je Obradović.

- Dosta cvetanja je u jednom vremenu... Cveta se dosta, puno je polena u vazduhu, pa se ljudi malo osećaju malaksalo. Moramo da vodimo računa o fizičkoj aktivnosti takođe.

Dovoljno je pola sata brzog hoda, napomenula je doktorka.

- Vrlo je bitno da vi godinama imate dovoljno sunca, D vitamina. Ako nemamo dovoljno, u redu je da uzmemo suplemente - dodala je potom.

Autor: Dubravka Bošković