ZAŠTO SRBI NEĆE DA PLAĆAJU ALIMENTACIJU? Vučić najavio osnivanje alimentacionog fonda, a evo šta advokati za Pink kažu o toj ideji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre nekoliko dana da je Međunarodni dan žena, 8. mart važan dan da sagledamo šta je to što nije urađeno, a može da se uradi za žene u budućnosti, i najavio da će biti osnovan alimentacioni fond za žene čiji bivši supružnici ne žele da plaćaju alimentaciju.

- Izlazim sa jednom velikom idejom koja će da dopadne svim ženama i uveren sam u to, a to je alimentacioni fond. Kada muškarac, bivši supružnik ne želi da plaća alimentaciju ženi, država plaća alimentaciju. Tako su žene i deca uvek sigurni, a mi preuzimamo postupak protiv neodgovornih i neozbiljnih muškaraca. Verujem da je to izvanredna vest koja daje sigurnost, stabilnost i pokazuje koliko država želi da brine o ženama i koliko su nam zene važne - naveo je Vučić pre nekoliko dana.

Advokatica Ksenija Majkić istakla je da je nažalost, veliki broj onih koji žele da izbegnu plaćanje aimentacije, to se tretira kao teško krivično delo.

- U velikom broju slučajeva deca ostaju kod majke... Statistika govori da je nažalost veliki broj neplaćenih alimentacija, zbog čega se pokreće krivični psotupak. Ova ideja je plemenita, i trebala bi da stavi nagoveštaj oštećenoj strani da će ipak doći do novca.

U Hrvatskoj i Crnoj Gori se primenjuje, a na primer, u Crnoj Gori je bilo blokada jer je bilo previše slučajeva, otkrila je ona.

- Sve mora pravilno da se postavi... Neko će to da pokrene, pa imate troškove izvršitelja, advokata... Ovo više treba da bude preventivno, bolje bi bilo... - rekla je ona.

Roditelj koji ne živi sa detetom treba detetu da ostvari standard kakav ima i on sam, dodala je Majkić.

Advokat Milan Popović kaže da se prvo odradi porodični postupak, gde se utvrdi visina alimentacije, i po tome se vidi kolika je finansijska moć roditelja.

- Sutra zbate da li ćete imati potrebe da pokreću postupak, a oni koji ne plaćaju znaju da ih čeka postupak... Pokušavaju da izbegnu, ja sam se začudio da je toliki broj neplaćenih alimentacija... Lično se nisam mnogo susretao sa tim stvarima, ali vidim da je zaista ozbiljno. Kod nas je to veliko krivično delo - naveo je advokat.

Autor: Dubravka Bošković