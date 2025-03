'SAMO MI SE SPAVA, JEDVA USTAJEM IZ KREVETA' Beograđani se masovno žale na isti problem, evo šta može da pomogne

Veliki broj Beograđana danima unazad ima problema sa ustajanjem, žale se da im se samo spava, da ne mogu da se pomere ujutru, ali i da imaju glavobolje, da su tromi i umorni. Mnogi čim se vrate s posla odmah legnu da spavaju, ali i posle te popodnevne dremke ne mogu da se pomere i tako već danima.

Evo zašto je to tako.

"Ljudi moji, šta je ovo... Samo mi se spava! Ujutru jedva ustajem iz kreveta, bukvalno ne mogu ruke i noge da podignem...", požalila se Beograđanka kolegama, na šta su skoro svi u glas povikali: "I ja isto!"

Drugi dodaju da da čim se vrate s posla, odmah legnu da spavaju, pa i posle te popodnevne dremke ne mogu da se pomere i tako već danima.

"Ja samo gledam kako ću što više od obaveza da odložim, samo računam koliko dugo koji dan najviše mogu da spavam", iskrena je Beograđanka.

Šta je prolećni umor i koliko traje

Šta je tačno u pitanju objasnila je doktorka Biserka Obradović koja nam je otkrila da se trenutno "susrećemo sa standardnim prolećnim umorom".

- Sa prvim toplim danima i dužim sunčevim periodima, mnogi se suočavaju sa neobičnom pojavom – osećajem umora, letargije, glavobolje i dekoncentracije. Ovaj fenomen, poznat kao prolećni umor, nije bolest, već stanje koje nastaje usled promene godišnjeg doba i prilagođavanja organizma na nove uslove. Sada, kada nam je granulo sunce, kada trebamo da budemo razigrani, veseli i presrećni, dešava se suprotno - govori ona.

Doktorka Obradović nam je rekla koliko će dugo ljudi osećati simptome prolećnog umora.

- Koliko dugo će prolećni umor da traje je pitanje koje se postavlja nama lekarima svakodnevno. Prolećni umor traje u proseku do četiri nedelje, ali to ne znači da ćemo četiri nedelje da se osećamo tako tromo, bezvoljno, dekoncentrisano, letargično, već mi možemo na to i te kako da utičemo - ističe Obradović.

Nastaje zbog manjka vitamina

Kako kaže, u pitanju je jedno stanje koje se dešava posle zimskog perioda.

- U toku zime smo jeli hranu koja je bogata ugljenim hidratima, mastima, malo smo dobili u težini, poremetili smo naše hormone u organizmu. U toku zimskog perioda smo imali ishranu koja je manje bogata vitaminom C, B, D. Nije bilo sunca, tako da imamo disbalans tih vitamina, posebno vitamina D - ističe doktorka.

Obradović se osvrnula na to da se u jednom vitaminu može tražiti krivac za prolećni umor.

- Vitamin D je odgovoran za prolećni umor, pored toga što je bitan za gustinu kostiju i za snagu kose. Tako da se u proleće često ljudi žale da pored umora imaju i problem sa opadanjem kose i tada treba proveriti prvo vitamin D i naravno proveriti i gvožđe - ističe ona.

Kako pobediti prolećni umor

Dobra vest je da se na prolećni umor može uticati, a doktorka Obradović je objasnila šta je važno da uradimo.

- Sada moramo da povećamo količinu tečnosti koju unosimo, unos svežeg voća i povrća, odnosno unos C i B vitamina. Uz sve to bitno je da imamo i fizičku aktivnost koja naravno mora biti merena u zavisnosti od naših godina. Obavezno je da posle svake fizičke aktivnosti istegnemo mišiće koje smo aktivirali kako bi se lepo oporavili - ističe ona.

Prolećni umor možemo savladati na sledeći način:

adekvatnim unosom tečnosti

pravilnom ishranom

fizičkom aktivnošću

kvalitetnim snom

smanjenjem stresa

Obaraju i alergije, na udaru i hroničari

Osim prolećnog umora, sada nastupaju sezonske alergije koje dodatno opterećuju telo.

- Došlo je naglo proleće, a cvetanje biljaka izaziva alergijske reakcije poput zapušenog nosa, otežanog disanja i umora, što može dodatno doprineti osećaju iscrpljenosti. Meteoropate su takođe podložnije tegobama zbog naglih promena temperature i pritiska, što može izazvati glavobolje i migrene - govori ona.

Imajući u vidu da je proleće period kada je vreme promenljivo doktorka savetuje da oprez hroničnim bolesnicima i meteoropatama.

- Svi ti meteorološki faktori se vrlo brzo menjaju veoma utiču na naše zdravlje, posebno kod meteoropata, ali i hroničnih bolesnika. Može se desiti da naglo pada krvni pritisak kod pojedinih hroničnih bolesnika. Sve to provocira i migrenozne napade, hronični pacijenti pogotovo teško reaguju, tako da oni su prvi na udaru. To se i kod njih može ispoljiti kroz umor, nervozu - ističe Obradović.

Ona savetuje ljude da sada rade na jačanju imuniteta koji je zbog zimskog perioda znatno oslabljen.

Još uvek je na vrhuncu svog delovanja i virus gripa kao i drugi adenovirusi koji su u ovom periodu najaktivniji. Tako da moramo jačati imunitet, da što manje unosimo onih toksičnih materija poput energetskih napitaka, zatim što manje kafe - ističe ona.

Dodaje da je najvažnije da budemo odgovorni kada je jedna stvar u pitanju.

- Najvažnije u ovom periodu je da imamo dobar san. Jednostavno važno je da ispoštujemo svoj organizam i pružimo mu san od 6 do 8 sati, koji nam sada u ovom prolećnom delu malo retko ko može ispoštovati. Dobar san je osnov za dobar imunitet, i naravno za manje bore na licu, što je damama bitno - zaključuje doktorka Obradović.

Autor: Dubravka Bošković