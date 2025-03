Maturanti čije škole bojkotuju nastavu će izgubiti budžete, stipendije i domove, jer će ih u prvom upisnom roku zauzeti oni koji završavaju na vreme

Dok blokade fakulteta i pojedinih srednjih škola u Srbiji traju već četiri meseca, većina učenika nastavlja redovno školovanje. Prema podacima Ministarstva prosvete iz marta meseca, čak 95 odsto osnovnih i srednjih škola funkcioniše bez prekida, dok je nastava obustavljena u svega pet odsto obrazovnih ustanova.

Po svemu sudeći, oni koji nastavu pohađaju bez prekida imaće značajnu prednost – školsku godinu završiće na vreme, moći će da maturiraju u junu i upišu željene fakultete u prvom upisnom roku. To znači da će konkurisati za budžetska mesta, studentske domove, kredite i stipendije.

Sa druge strane, učenici koji su deo obustave suočiće se s ozbiljnim posledicama. Kako navode iz Ministarstva prosvete, ukoliko se ne vrate na nastavu do 17. marta, gotovo je izvesno da neće uspeti da završe školsku godinu u predviđenom roku. To znači da će polagati maturu kasnije, upisivati fakultete u drugom upisnom roku, kada su budžetska mesta već popunjena. Oni koji žele da studiraju o svom trošku moraće da izdvoje značajna sredstva – školarine na fakultetima u Srbiji kreću se od 100.000 do čak 300.000 dinara godišnje.

Roditelji, uzmite u obzir i druge troškove – oni koji ne uspeju da uđu u sistem studentskih domova biće primorani da plaćaju privatni smeštaj. Troškovi stanarine u većim univerzitetskim centrima poput Beograda, Novog Sada i Niša kreću se od 250 do 700 evra mesečno, što je dodatni finansijski pritisak na porodice.

Neosporno je da mladi imaju pravo da izraze svoje mišljenje i bunt, ali pitanje je da li bi srednjoškolci trebalo da propuštaju nastavu i blokiraju svoje škole?! Posledice blokade škola su dugoročne i direktno mogu uticati na njihovu budućnost.

Roditelji, sada je trenutak da razmislite i razgovarate sa svojom decom. Obrazovanje je njihova karta za budućnost, a odlaganje završetka škole može značiti ne samo finansijski udar na porodicu, već i ograničavanje mogućnosti koje bi inače imali.

Autor: Pink.rs