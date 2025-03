SINOD SPC POSLAO PORUKU VERNOM NARODU: Pozivamo sve bez izuzetka da nasilje svake vrste bude odbačeno (VIDEO)

Sinod Srpske pravoslavne crkve poslao je poruku vernom narodu povodom aktuelnih događaja u državi.

Saopštenje Sinoda vam prenosimo u celosti:

- Verni narode Srpske Pravoslavne Crkve,braćo i sestre,deco Svetoga Save,

- Čujemo glasove o mogućim sukobima u našem narodu i to nas veoma zabrinjava. Crkva poziva sve koji su na bilo koji način uključeni u aktuelna zbivanja da u vremenu Vaskršnjeg posta, vremenu pokajanja i praštanja, sagledaju sopstvene grehe i pokažu plodove pokajanja, kako bi svako od nas bio bolji i kako bi Hristove reči: „Kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima” (Lk 6, 31) bile naše zlatno pravilo.

Upitajmo se svi zajedno: zar je bilo malo podelâ i razdorâ u našem narodu? Zbog toga vam se, draga deco duhovna, i danas, kao i uvek do sada, obraćamo, moleći vas kolenopreklono da svako učini koliko do njega stoji da se održi mir u nama i među nama. Prizivajući ime Gospodnje i molitve Svetog Save mirotvorca, pozivamo sve bez izuzetka da nasilje svake vrste, bez obzira na to od koga i sa koje strane dolazilo, u potpunosti bude odbačeno.

Nasilje samo umnožava nasilje i uvodi nas u začarani krug u kome smo svi gubitnici, razara temelje društva i stvara nove podele, dublje od već nasleđenih. To je bilo poznato i našim mudrim precima koji su jednom za svagda rekli: zlo dobra doneti ne može. I još: sila Boga ne moli, ali ni Bog silu ne voli.

Sloboda i pravda su neprocenjive vrednosti, ali su neostvarive bez ljubavi i međusobnog uvažavanja. Stoga svima i svakome stavljamo na savest da na svakom mestu – od porodice, preko radnih kolektiva i obrazovnih ustanova, do društvenih i političkih organizacija – istrajno i neodstupno izgrađujemo uzajamno poverenje i razumevanje kroz dobronameran dijalog. Crkva nosi duhovno proverenu istinu i istorijsku svest da ničiji partikularni interes nije važniji od opšteg dobra naroda i države i otvara svoja vrata širom, pozivajući na bratski dijalog sve odgovorne društvene činioce.

U čvrstoj veri i nadi da nas Bog neće prepustiti bezumlju i novim stradanjima, stradanjima od nas samih, iz dubine srca vapijemo: O Gospode, spasi! O Gospode, povedi dobro! (Psalam 117, 25) - navodi se u saopštenju.

