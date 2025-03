TOPAO DAN U SRBIJI: Spremite se za smenu sunca i oblaka, a uveče nas čeka pravi PREOKRET

U Srbiji u subotu smena sunčanih i oblačnih intervala. Biće veoma toplo. Sredinom dana u Vojvodini, posle podne u zapadnim, a do večeri i u centralnim predelima jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde se očekuju i oluje sa nepogodama. Duvaće umeren do jak južni i jugoistopčni vetar. Jutarnja temperatura od 6 na jugoistoku do 15 stepeni Celzjusa na severu Srbije, maksimalna dnevna od 20 stepeni na severu Vojvodine do 29 stepeni na jugoistoku.

U Beogradu smena sunčanih i oblačnih intervala Pred kraj dana i uveče očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna 26.

Autor: Marija Radić