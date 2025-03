Brigadni general Rakić: Zvučni top nemoguće je ne čuti i ne videti, nije upotrebljen na jučerašnjem skupu

Građani koji su stajali u Ulici Kralja Milana, tokom petnaestominutne tišine na skupu 15. za 15, kažu da su osetili nešto poput nadolazećeg zvuka velike brzine nakon čega je nastao stampedo. Zbog navoda na društvenim mrežama da je upotrebljen zvučni top, brigadni general Vojske Srbije Slavko Rakić rekao je gostujući u Dnevniku RTS-a da takvo sredstvo Vojska niti poseduje niti koristi i da tokom jučerašnjeg skupa nije upotrebljeno.

Brigadni general Rakić ponovio je ono što je ranije danas saopštilo Ministarstvo odbrane – da zvučni top nije korišćen, i da Vojska Srbije takvo sredstvo nikada nije niti ga koristi.

"Kada je u pitanju korišćenje zvučnog topa, on koristi zvučni sistem koji se povećava znatno iznad nivoa zvučnog sistema ljudi i drugih živih bića. Ovo što smo videli ne liči na to. Efekat koji se ostavruje je pojačan zvučni snimak i on bi morao da se čuje, a to na snimcima nema", objasnio je brigadni general Rakić.

On kaže i da spontano pomeranje ljudi na levu i desnu stranu koje se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama takođe nije karakteristično kod dejstva zvučnog topa.

Kaže da se zvučni top koristi u SAD prilikom razbijanja demonstracija, kao i kod nekih spasilačkih misija, recimo posle razornih zemljotresa i drugih elementarnih nepogoda kada treba poslati poruku. Takođe, kaže da je "gotovo nemoguće ne videti zvučni top, jer on mora da bude u liniji dejstva".

Govoreći o navodima da je na zgradi predsedništva viđeno neobično oružje, za koje pojedini veruju da je moglo da bude upotrebljeno u tu svrhu, brigadni general Vojske Srbije odlučno demantuje.

"Sredstvo koje je primećeno na zgradi Predsedništva, reč je o anti-dron pušci koja ometa rad drona i služi da ga onesposobi, obori ili vrati", rekao je Rakić.

Takođe, kaže i da vibriranje tla za koje pojedinci kažu da su ga osetili tokom incidenta "nikako se ne može dovesti u vezu sa dejstvom zvučnog topa".

Za zvučni top srpska javnost prvi put je čula 2022. godine, ali nikada nije uvedeno u upotrebu kod nas.

"Sa tim sredstvom Vojska Srbije nije imala kontakt", ističe Rakić.

Oštećenje sluha i dezorjentacija osnovni su simptomi posle upotrebe zvučnog topa kod onih koji su mu bili izloženi, objasnio je na kraju razgovora za RTS brigadni general Vosjke Srbije Slavko Rakić.

Autor: Dubravka Bošković