VODITE RAČUNA! Ovaj opasni virus ponovo buknuo u Srbiji! Ovo je detaljni spisak simptoma, po jednom se razlikuje od gripa

Gužve u Domovima zdravlja u Srbiji, neki građani se žale na simptome kovida

Iako su mnogi očekivali da će dolaskom lepog vremena virusi barem "utihnuti" na neko vreme, gužve u Domovima zdravlja u Srbiji ukazuju na suprotno. Sve je više građana koji se žale na simptome kovida, a neki su svoje sumnje potvrdili pozitivnim testom. Ipak, doktorka Biserka Obradović tvrdi da mesta za strah nema, jer je ovaj virus sada znatno blaži. Ali, da li ostavlja neke dugoročne posledice?

Kako je doktorka Obradović objasnila, kovida ima među obolelima, ali su njegovi simptomi znatno blaži, pa i od gripa koji ipak prednjači kada je reč o broju obolelih.

- Korone ima, ali ipak najviše i dalje ima obolelih od gripa. Neki su prosto zaboravili kako je to imati grip, pa neretko svoje simptome pripisuju koroni, a da se čak nisu ni testirali - kazala je naša sagovornica.

Mnogi se odluče na test tek kad izube čulo mirisa ili ukusa

Ona je istakla i da se mnogi odluče na test tek onda kada izgube čulo ukusa ili mirisa, ali i da se mahom testiraju građani u rasponu od 50 do 60 godina.

- Dosta njih, pogotovo mlađi, preleže to na nogama, imaju temperaturu dan, eventualno dva, onda odu u kolektiv, a znamo da je virus prisutan sedam dana i tako se proširi - naglasila je ona.

S obzirom na to da postoje simptomi koji su slični i kod kovida i kod gripa, doktorka napominje da su oni kod virusa gripa vrlo intenzivniji, te i da je inkubacija kratka.

- Čovek može da se zarazi za tri sata do dva dana. Neki su bukvalno odlazili zdravi na posao, a kući se vraćali bolesni. Kod gripa su baš karakteristični ti izraženi simptomi, jaka glavobolja, jaka malaksalost, bolovi u mišićima, visoka temperatura, a kod nekih se javlja i dugoročan kašalj - kazala je ona.

Zbog jedne pogrešne odluke kašalj može da traje i do dva meseca

Međutim, kako naglašava naša sagovornica, većina pacijenata, bilo da imaju kovid ili grip, lekaru se javi kad kašalj postane uporan, pa dolazi do sekundarnih posledica.

- I onda dolaze u situaciju da umesto kašalj traje dve do tri nedelje, on traje i do dva meseca. Takođe, dolazi i do sekundarnih infekcija poput upale sinusa, uha, bronhitisa, pa čak i upale pluća - dodaje doktorka.



Na kraju, doktorka Obradović ističe da što se tiče kovida mesta panici nema, a da je najveći broj obolelih i dalje od gripa. Ona je napomenula i da je neophodno poboljšavati imunitet i obavezno dobro odležati pa čak i najmanju prehladu kako bi se telo oporavilo.

Prošle nedelje u Kragujevcu pomoć najviše tražili oboleli od korone

Podsetimo, kako je Rina ranije prenela, iz Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac kažu da su se protekle nedelje pacijenti tokom noći najčešće javljali zbog problema koronom.

Kako smo preneli prošle nedelje, u noćnim satima preovladavali su slučajevi povišenog krvnog pritiska, ali i obolelih od kovida i astmatičara..

A onda su se ponovo, takođe u noćnim satima javljali pacijenti sa simptomima kovida.

Autor: Dubravka Bošković