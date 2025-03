ŠOK IDFORMACIJE! Policija utvrdila da za 7 dana čak 7.000 ljudi nije vezalo pojas! Čak 500 dece nepropisno prevoženo!

U okviru pojačane kontrole saobraćaja, od 10. do 17. marta otkriveno i da se više od 2.000 putnika nije vezalo na zadnjim sedištima, a sagovornici Kurira govore o značaju zaštite

Saobraćajna policija je za samo sedam dana sankcionisala više od 7.000 učesnika u saobraćaju zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa!

Sigurnosni pojas i taj jedan "klik", za koji nam je potrebno jedva nekoliko sekundi, može nam spasti život, kažu sagovornici Kurira, napominjući da bi, prema nekim procenama, čak sto života godišnje bilo spaseno kada bi ga svi uredno vezivali!

U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i povećanja upotrebe sigurnosnih pojaseva, Uprava saobraćajne policije pri MUP sprovela je od 10. do 17. marta pojačanu kontrolu saobraćaja u okviru međunarodne akcije "Roadpol Seat Belt", pod nazivom "Veži pojas, veži život".

Za sedam dana sankcionisano je više 7.000 vozača i putnika koji nisu koristili sigurnosni pojas na prednjim sedištima. Otkriveno je i da više od 2.000 putnika nije vezalo pojas na zadnjim sedištima, kao i da je bilo čak više od 500 slučajeva nepropisnog prevoza dece.

- Posebno ističemo da su prošle godine sva deca koja su izgubila život u saobraćajnim nezgodama bila putnici u vozilima, što dodatno naglašava značaj pravilnog korišćenja dečjih sedišta i vezivanja pojaseva - istakao je potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije MUP za Tanjug, a prenose mediji, apelujući na sve učesnike u saobraćaju da dosledno koriste sigurnosne pojaseve.

Branko Stamatović, v. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, kaže za Kurir da, prema poslednjim podacima koje imaju, 81,9 odsto vozača koristi sigurnosni pojas, dok na zadnjem sedištu tek 21 odsto - odnosno tek svaki peti putnik!

- Sigurnosni pojas je osnovni sistem pasivne bezbednosti saobraćaja. Već 60 godina se ugrađuje u automobile i obavezna je oprema svakog automobila, kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu. Saobraćajne nezgode se događaju u deliću sekunde i, ukoliko nema sigurnosnog pojasa, putnik bukvalno leti po kabini, pri čemu dolazi do različitih vrsta povreda. Uloga pojasa je da zaštiti i smanji posledice, odnosno povrede. Pojas zadržava putnika i vozača u sedištu ne dozvoljavajući da se prevrće, da udari u druge predmete i putnike - kaže Stamatović, ističući da "u zemljama koje imaju razvijenu svest o bezbednosti saobraćaja upotreba sigurnosnog pojasa na prednjem sedištu je preko 95 odsto".

- Naša procena je da bi od oko 500 smrtnih slučajeva godišnje u saobraćajnim nezgodama čak oko sto života bilo spaseno da su u tom trenutku imali sigurnosni pojas. Statistika, takođe, pokazuje da pravilno vezivanje pojasa može smanjiti rizik od smrtnog stradanja za 40-50 odsto za vozača i suvozača, a za putnike na zadnjem sedištu čak za 75 odsto.

I podaci Uprave saobraćajne policije MUP pokazuju da oko 100 ljudi godišnje pogine jer ne upotrebljava pojas, kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu, kaže za Kurir Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

- Pojas ima višestruku funkciju. Štiti telo vozača, odnosno putnika u slučaju čeonog i bočnog sudara, naletanja otpozadi i prevrtanja. Zadatak mu je da zadrži telo vozača, odnosno putnika u mestu. Kolika opasnost preti prilikom nezgode, najbolje ilustruje sledeći primer. Ukoliko uzmete bilo koje telo i pustite ga da pada sa tačno 10 metara visine, to telo će pre udarca u tlo dostići brzinu od 49,9 kilometara na sat. Deset metara odgovara visini četvrtog sprata. Zamislite da ste u horizontali umesto u vertikali, odnosno da je to automobil koji se tom brzinom kreće ka zidu. I zamislite nevezanog vozača i nevezane putnike. Oni će pri udaru u zid od 49,9 kilometara na sat imati iste posledice kao da je vozilo palo sa četvrtog sprata - kaže Okanović i dodaje da rezultati nisu toliko loši kad je u pitanju vezivanje na prednjem sedištu, ali da na zadnjem, uprkos tome što je već 15 godina obavezno, to radi još uvek mali procenat ljudi.

Izmene u sankcionisanju

U Srbiji je za nevezivanje sigurnosnog pojasa, i na prednjem i na zadnjem sedištu, predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000 dinara. Međutim, Branko Stamatović, v. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, kaže da će Agencija predložiti da se u novi zakon o bezbednosti saobraćaja unesu i izmene koje se tiču sankcionisanje ovog prekršaja.

- Naš predlog jeste da, pored toga što će svaki putnik koji nije propisno vezan platiti kaznu, dodatnu kaznu plati i vozač, i to za svakog putnika koji nije vezan. Smatramo da i vozač treba da preuzme odgovornost za to da li su mu putnici vezani - kaže Stamatović, dodajući da je kazna poslednja mera za promenu ponašanja, te da se Agencija pre svega trudi da dela preventivno i da kampanjama i različitim vidovima komunikacije skrene pažnju na važnost vezivanja pojasa.

Autor: Dubravka Bošković