Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Evo kako do povraćaja 50 odsto školarine, ovo su važni rokovi za studente

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da će, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, isplata sredstava za pokriće 50 odsto plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini biti izvršena preko studentske kartice, na račun koji je otvoren uz studentsku karticu, najkasnije do 30. aprila za deo školarine plaćen do 28. februara, odnosno do 30. septembra za preostali iznos plaćene školarine.

"Studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini. Pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao i može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija", navedeno je u saopštenju.

Podatke o studentima koji ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto troškova školarine Ministarstvu prosvete dostaviće visokoškolske ustanove.

Studenti koji nemaju studentsku karticu nepohodno je da se za nju prijave putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/ .

Studenti koji već imaju studentske kartice nije potrebno da se prijavljuju ponovo, jer će njima isplata sredstava biti izvršena na račun koji je otvoren uz studentsku karticu.

Skupština Srbije usvojila je 6. marta izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju koje predviđaju umanjenje školarina za 50 odsto direktnom refundacijom sredstava iz budžeta samofinansirajućim studentima državnih visokoškolskih ustanova.

Autor: Dalibor Stankov