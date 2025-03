MLADI POHRLILI PO STABMENE KREDITE: Najviše traže onaj od 100.000 evra, hiljadu prijava za prva četiri dana

Više od 1.000 zahteva za stambene kredite za mlade podneto je do danas, saopšteno je iz Poštanske štedionice, koja je prva u Srbiji uzela učešće u programu povoljnih stambenih kredita za mlade.

Prema podacima Ministarstva finansija, Poštanska štedionica je od utorka, kada su njeni predstavnici potpisali ugovor sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom finansija Sinišom Malim, do danas, prema preseku u podne, dobila 1.083 prijave.

U toj grupi mladih najviše njih - 24 odsto - ima između 33 i 35. godina starosti.

Deset odsto onih koji su aplicirali za stan su mladi od 20 do 22 godine, dok oni od 23 do 25 godina starosti čine 15 odsto ukupnog broja prijavljenih.

Mladi od 26 i 27 godina starosti čine 12 odsto prijavljenih za povoljne stambene kredite za mlade, a oni koji su stari od 27 do 29 godina - 15 odsto. Mladi starosti od 30 do 32 godine čine petinu prijavljenih.

Među prijavljenima, 58 odsto ih je zaposleno na neodređeno vreme, nezaposlenih je 12 odsto, kao i onih koji rade na određeno vreme. Kreditno sposobnog jemca ima njih 16 odsto.

U javnom sektoru radi trećina prijavljenih, u privatnom 54 odsto. Među prijavljenima šest odsto je preduzetnika, a pet odsto umetnika.

Skoro polovina mladih - 47 odsto njih - podnela je zahtev da im se odobri kredit od 99.000 evra, 12 odsto je tražilo 90.000, 14 odsto 80.000, 10 odsto 70.000, sedam odsto 60.000. Najniži kredit od 50.000 evra tražilo je osam odsto mladih.

Otplatu na 15 godina tražio je jedan odsto mladih, na 20 godina osam odsto, na četvrt veka šest odsto, na tri decenije 32 odsto, a na 35 godina 16 odsto. Najveći broj prijavljenih - trećina njih - tražila je otplatu na 40 godina.

Najtraženije lokacije za stan su Beograd - 32 odsto i Novi Sad - 17 odsto.

Pančevo, Niš i Kragujevac kao lokaciju za dom tražilo je po četiri odsto apliciranih, a Kraljevo, Užice, Obrenovac i Inđiju po dva odsto.

Skoro 90 odsto mladih koji su podneli zahtev želi da dobije kredit za kupovinu stana, a 12 odsto kuću.

Nešto manje od polovine - 46 odsto mladih želi stambeni kredit za prostor od 45 do 60 metara kvadratnih. Za stan od 30 do 45 kvadrata apliciralo je 18 odsto mladih, a za one od 60 do 75 kvadrata 21 odsto mladih. Dom veći od 75 kvadrata želi 11 odsto mladih.

Ministar Mali je izjavio da je identičan ugovor poslat i svim ostalim poslovnim bankama na teritoriji Srbije.

Maksimalan iznos kredita je 100.000 evra, a na njega imaju pravo svi mladi od 20 do 35 godina čije je prebivalište na teritoriji Srbije.

Autor: Dubravka Bošković