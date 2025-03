STIŽE NAM HLADNI FRONT, A ONDA PESAK IZ SAHARE! Prognoza za naredne dane za nevericu - Smrzavanje, pa veoma toplo, onda NOVI OBRTI

Sutra ujutro u Srbiji će biti hladno, ponegde i sa mrazom, a tokom dana građane očekuje pravo proleće, sa prijatnim temperaturama. Za vikend i početkom naredne nedelje termometri će pokazivati i do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), ali već krajem sedmice stiže potpuni obrt! Prema rečima meteorologa Ivana Ristića pored kiše, koja nas takođe očekuje, ponovo se vraća i pesak iz Sahare.

Kako je najavio RHMZ, sutra, u petak, najniže temperature će se kretati od -6 do 0, u Beogradu do 3 stepena, dok će najviše ići od 17 do 23 stepena.

- Uveče nas očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, tokom noći u zapadnoj polovini zemlјe mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskovima, a jugoistočni vetar u košavskom području biće u pojačanju - dodali su.

Za vikend i početkom sledeće nedelje promenljivo, negde i vetrovito

Za vikend i početkom sledeće sedmice biće toplo za ovaj period godine, najviša dnevna temperatura u većini kretaće se u intervalu od 18 do 23 stepena, navode iz RHMZ-a.

- Tokom dana promenlјivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim plјuskovima, a u košavskom području uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno dostizati i olujne udare - javljaju.

Novo zahlađenje krajem naredne nedelje

Meteorolog Ivan Ristić takođe je najavio otopljenje za dane vikenda i početak sledeće nedelje, ali je dodao i da se prestanak mraza očekuje u subotu.

- Mraz prestaje u subotu, ali stižu oblaci koji će usloviti povremeno kišu, naročito tokom sledeće nedelje - navodi Ristić.

Meteorolog je otkrio i da vrlo brzo, tačnije u četvrtak, 27. marta, stiže hladni front, a sa njim i novo zahlađenje.

- U četvrtak, 27. marta, dolazi hladni front, pojačan severozapadni vetar i pad temperatura za oko 8 stepeni - ističe Ristić.

Stižu i velike količine peska iz Sahare

Već krajem naredne nedelje, zbog novog zahlađenja, temperature će se kretati od 10 do 15 stepeni, a kako meteorolog napominje, stiže i novi talas peska iz Sahare.

- Posle kraćeg odmora od peska iz Sahare, koji je prošle nedelje zaprljao automobile, klupe i terase u Beogradu, ali i dobrom delu Srbije, sa skretanjem visinskog vetra na jugozapadni ponovo prema nama sa oblacima dolaze velike količine peska iz srca Sahare.

On je zaključio i da ulazimo u relativno topao period sa čestom pojavom kiše.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za sutra

"Osobe sa srčanim i respiratornim obolјenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolјa i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatna opreznost", navodi se na sajtu RHMZ.

Autor: Dubravka Bošković