EVO KADA NEVREME STIŽE U SRBIJU: Ovi predeli biće prvi na udaru OBILNIH padavina

Naoblačenje koje se očekuje večeras biće uvod u pogoršanje vremena za vikend. Tokom vikenda umereno do potpuno oblačno, ali realtovno toplo.

Sredinom dana u severnim predelima moguća je kiša, dok se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima očekuje krajem dana i tokom večeri. Ove poadavine zahvatiće veći deo zemlje.

U nedelju pretežno oblačno ponegde sa kišom i grmljavinom, maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 16°C do 22°C u Beogradu do 20°C, a nešto hladnije u Negotisnkoj Krajini do 14°C.

Od nedelje jugoistočni vetar biće u pojačanju, a na jugu Banata i u Podunavlju očekuju se olujni udari.

Autor: Dubravka Bošković