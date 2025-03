U parku Boling Grin na Menhetnu održana je svečana ceremonija povodom proglašenja Dana srpsko-američkog nasleđa u Njujorku, u organizaciji Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku i grada Njujorka. Ovaj događaj okupio je značajan broj uglednih zvaničnika i predstavnika srpske zajednice, kao i brojne druge visoke zvanice iz diplomatskog i konzularnog kora.

Među prisutnima su bili NJ.K.V. prestolonaslednik Aleksandar i NJ.K.V. princeza Katarina, kao i najveći predstavnici srpske pravoslavne crkve, NJegovo Preosveštenstvo episkopa vašingtonsko-njujorškog i istočnoameričkog gospodina Irineja, kao i sveštenike protojereje-stavrofore Živojina Jakovljevića i Đokana Majstorovića. Ceremoniji su prisustvovali i više od 15 generalnih konzula i više predstavnika generalnih konzulata iz zemalja širom sveta, kao i više od 25 vojnih izaslanika zemalja članica UN. Bili su prisutni i predstavnici stalne misije Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama, na čelu sa Radomirom Ilićem, otpravnikom poslova, kao i pukovnik Miroslav Glišić, stariji vojni savetnik za Srbiju pri UN. Među prisutnima je bio i predsednik Društva stranih konzula u Njujorku i generalni konzul Malezije, Amir Abu Hasan.

U svom obraćanju, generalni konzul Republike Srbije u Njujorku, dr Vladimir Božović, istakao je značaj ovog priznanja za srpsku zajednicu i njen doprinos američkom društvu. „Proglašenje Dana srpsko-američkog nasleđa predstavlja snažan simbol prijateljstva između naše dve zemlje, kao i priznanje generacijama Srba koji su svojim radom, znanjem i angažovanjem ostavili dubok trag u istoriji Njujorka i Sjedinjenih Država“, rekao je Božović, zahvalivši se gradskim vlastima na ovom istorijskom koraku.

Srbi su takođe odigrali ključnu ulogu u oblikovanju američke istorije. Od Đorđa Šagića, poznatog kao Džordž Fišer, heroja Teksaske revolucije, do Mihaila Pupina, pionira na Kolumbija univerzitetu; od Nikole Tesle, čiji je genije promenio svet, do Karla Maldena, legendarnog glumca; od Čarlsa Simića, poznatog pesnika, do Marine Abramović, globalne ikone performativne umetnosti – doprinosi srpsko-američke zajednice ostavili su dubok trag u istoriji ove nacije i ovog grada. On je takođe podsetio na važan doprinos srpske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama: „Srbi su bili ne samo deo, već i nezaobilazan faktor u izgradnji i oblikovanju američke istorije.“

Na kraju svog govora, dr. Božović je pozdravio sunarodnike na srpskom jeziku, naglašavajući da je srpski narod poznat po svojoj čvrstoj veri, koja nas je održala u najtežim trenucima naše istorije. Posebno je pomenuo osnivače naše države i Crkve, svetog Simeona i svetog Savu, kao naše svete i svetle istorijske putokaze, koji su i danas prisutni kao sigurni i jasni vodiči na našem putu i kojih se uvek treba držati. Dr. Božović je takođe naglasio da su osobine srpskog naroda – marljivost, trud, talenat, energija i sila srpske duše kroz prkos i inat – ono što nas je održalo i što nas je činilo nepobedivima u najtežim vremenima, te pozvao na slogu, međusobno poštovanje i podršku, kao i na razumevanje u ovim izazovnim i burnim vremenima.

NJ.K.V. prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević u svom govoru podsetio je na značaj zastave kao simbola nacionalnog jedinstva i tradicije, ističući: „Srbi su oduvek poštovali svoje zastave – od dvoglavog orla Nemanjića, preko Karađorđeve ustaničke zastave, do naše današnje trobojke. One su simbol naše slobode i identiteta.“ Podsetio je i na značajan trenutak iz istorije srpsko-američkih odnosa, kada je njegov otac, kralj Petar II, u Njujorku upoznao Nikolu Teslu. „Taj susret podseća nas na značaj jake dijaspore i odgovornost svih nas da negujemo kulturno nasleđe i veze sa Srbijom“, istakao je prestolonaslednik, uz pohvale radu Generalnog konzulata i generalnog konzula Božovića na njihovom trudu u očuvanju srpskog identiteta u Americi.

Skupu se takođe obratila dr Marina Stajić, dobitnica nagrade SOFC NY za izuzetna dostignuća, istaknuti doktor i naučni radnik čija su dostignuća prepoznata širom sveta. Zahvalila se na priznanju i istakla važnost proglašenja Dana srpsko-američkog nasleđa kao simbola jedinstva i doprinosa srpske zajednice. Posebno je naglasila značaj ovog događaja za pripadnike srpske zajednice u Njujorku, ističući da ovaj događaj podstiče ponos i daje novu snagu srpskoj dijaspori u Sjedinjenim Američkim Državama.

Edvard Merlmestein, komesar za međunarodne odnose Njujorka, i Erik Salgado, pomoćnik komesara za odnose sa zajednicama u Kancelariji gradonačelnika za imigrantske poslove, naglasili su dugu istoriju srpske zajednice u Njujorku i njen značajan doprinos gradu. „Američki Srbi su oduvek bili važan deo našeg grada, dajući snažan doprinos njegovom socijalnom, ekonomskom i kulturnom identitetu“, poručio je komesar Merlmstejn, dodavši da su Srbi kroz istoriju ostavili neizbrisiv trag u odnosima Sjedinjenih Država i Srbije.

Nakon zvaničnih obraćanja, komesar Edvard Merlmestein u ime gradonačelnika, svečano je uručio proklamaciju gradonačelnika Njujorka, Erika Adamsa, generalnom konzulu Srbije, dr Vladimiru Božoviću, zvanično potvrđujući proglašenje 15. februara za Dan srpsko-američkog nasleđa u Njujorku.

Kao vrhunac svečanosti, usledilo je podizanje zastava Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, uz veličanstveno izvođenje himni u izvedbi Sofije Sretenović. Ovaj trenutak, simbolizujući jedinstvo, prijateljstvo i zajedničke vrednosti, propratili su aplauz i emocije svih prisutnih.

Za kraj svečanosti, deci pobednicima konkursa „Volim Srbiju” uručene su nagrade i priznanja.

Autor: Dubravka Bošković