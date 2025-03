'NA TOM PUTU NALAZI SE SILA I TAJNA POBEDE' Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Mirijevu: Evo šta je poručio vernicima

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije služio je danas, u Krstopoklonu nedelju, svetu liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Pantelejmona u beogradskom naselju Mirijevo, čije je temelje pre dve decenije osveštao patrijarh Pavle.

Poglavar SPC, patrijarh Porfirije, s obzirom da je Krstopoklona nedelja posvećena krstu, govorio je o tajni krsta Gospodnjeg i tom prilikom je poručio da poći za Hristom znači uzeti svoj krst i raspeti sebe svetu, ali i unutarnji duhovni preobražaj, istinsko i pravo pokajanje koje podrazumeva na svakom mestu svoga bića postaviti Hrista.

Patrijarh je, kako je saopšteno iz SPC, ukazao da Gospod na prvi pogled ne nudi nikakav komfor, pobedu i navodi da je uostalom, i On sam dok je bio na zemlji, u kontekstu socijalnih pravila i parametara, u kontekstu pravila i vrednosti ovoga sveta bio gubitnik.

"On je bio poražen. On je išao putem odricanja i na taj put poziva apostole svoje, na taj put poziva i nas. Iako je taj put uzak i tesan, iako je to breme možda nerazumljivo za čoveka, na tom putu, zapravo na putu krsta, nalazi se sila i tajna pobede, jer je on put u vaskrsenje", kazao je patrijarh.

Porfirije je dodao da "uzmi krst svoj i pođi za mnom" jesu reči Gospodnje nama upućene.

"Svakako da Gospod ovde kada nas poziva da ga sledimo, da idemo za Njim, ne misli najpre na fizičko napuštanje svoga mesta i svoga prostora, svoga zanimanja i svoje porodice i svega onoga što imamo i što jesmo. Nije to ni teoretski, apstraktni poziv. Taj poziv da idemo za Hristom tiče se našeg unutrašnjeg života, našeg duhovnog života, našeg životnog stava. Tiče se sistema vrednosti koji biramo", kazao je patrijarh Porfirije.

Navodeći da poći za Hristom znači raspeti sebe svetu, patrijarh navodi da znači i učiniti svoj um, svoje srce, sve ono što mi jesmo, prostorom, mestom, na kojem se projavljuje Hristos.

"Drugim rečima, znači odreći se filosofije ovoga sveta, mudrovanja telesnog. Znači ne uzdati se u svoju pamet, ne uzdati se u svoju inteligenciju, ne verovati svojim procenama; ne uzdati se u svoje oko, u svoj vid, u svoj sluh, u svoje srce, onda kada je to na putu koji je daleko od Hrista", naveo je.

Navodeći da je Hristos poručio i da kojim sudom sudimo, onako će nam se i suditi, Porfirije je kazao da to znači da bi trebalo da čujemo i slušamo i osluškujemo jedni druge.

"To znači da bi mi trebalo da osluškujemo svakoga na način na koji Hristos čuje i na koji pristupa svakoj duši živoj, nezavisno od toga da li je ona manje ili više grešna, nezavisno od toga u kojoj meri se trudi na duhovnom planu", poručio je patrijarh Porfirije.

Krst svoj uzeti i poći za Hristom, kako kaže, znači poći teškim, trnovitim putem, jer to podrazumeva svlačenje staroga čoveka u nama, čoveka greha, čoveka egoizma, čoveka samoljublja.

"Ako mislimo da možemo steći radost, lepotu, punoću života, istinsko i pravo i smirenoumlje – dakle, mir u duši, što je najveća vrednost i najvažnije bogatstvo; ako mislimo da sve to možemo postići mimo Hrista, onda ćemo biti izgubljeni. Jer spasti dušu svoju podrazumeva čitavo biće, jer duša zapravo jeste čovek kao takav.

"Dakle, čovek bez Hrista je potpuno izgubljen, ma ko bio i ma šta imao", zaključio je patrijarh Porfirije.

U subotu treće nedelje Vaskršnjeg posta na sredinu crkve se iznosi krst, a četvrta nedelja Velikoga posta koja sledi posle toga naziva se Krstopoklonom nedeljom.

Iznošenje krsta na Krstopoklonu nedelju ima za cilj da opomene vernike na krajnji cilj našeg intenzivnog i produbljenog hrišćanskog života kojim žive u te velikoposne dane.

Autor: Jovana Nerić