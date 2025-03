STIŽU PLJUSKOVI! Oglasio se RHMZ sa najnovijom prognozom - Evo do kada će vreme u Srbiji biti kišovito

Kišovito vreme stiže u Srbiju, potvrdio je i RHMZ. Kako navodi u najnovijoj najavi, u toku dana biće umereno do potpuno oblačno i toplo, na severu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će u ostalim krajevima kiša biti lokalnog karaktera.

- Vetar će biti umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, južnih pravaca, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena - piše na sajtu RHMZ.

Ipak, lokalni pljuskovi pratiće nas sve do kraja meseca.

- Do kraja meseca umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, u četvrtak i petak (27-28.03.) lokalno su moguće i obilnije padavine. U utorak (25.03.) će se zadržati toplo sa najvišom temperaturom od 18 do 23 stepena, a od srede (26.03.) postepeno svežije - piše RHMZ.

Autor: Iva Besarabić