Hitno upozorenje RHMZ! Stiže potop, ovi delovi zemlje na najjačem udaru

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je upozorenje za područje Srbije na lokalno veću količinu padavina.

Kako navode iz RHMZ padavine se mogu očekivati od sutra (srede) pa sve do petka.

"Od srede do petka u delovima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije očekuje se od 60 do 80 mm kiše, lokalno i više. Do kraja marta oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih plјuskova", navode u meteorološkom upozorenju.

Osim toga izdato je i hidrološko upozorenje.

"Na slivovima Jadra, Kolubare, Lјiga, Uba, Tamnave, Likodre, Lјuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice od 26. marta vodostaji će biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja", navodi se.

Šumadije i zapadne Srbije na snazi žuti meteoalarm koji znači potencijalno opasno vreme, u ovom slučaju, zbog kiše.

Autor: Aleksandra Aras