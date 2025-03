MLADIĆ IZ SRBIJE (19) DOŽIVEO SRČANI UDAR, PA NA PUTU DO BOLNICE DOŽIVEO NESTVARNO ISKUSTVO! Njegova devojka otkriva detalje: Ponuđen mu je izbor

Srčani udar je trenutak kada se život deli na pre i posle, a jedan Srbin (19) koji je nedavno prošao kroz ovu tešku situaciju imao je iskustvo koje ga je zauvek promenilo. Dok su ga hitno prevozili u bolnicu, između života i smrti, imao je san toliko snažan i simboličan da mu je pomogao da donese odluku – vratiti se među živima ili ipak otići sa ovog sveta.

Neobičan san koji je navodno imao u trenucima kada je bio na ivici života i smrti, objavila je njegova devojka na Reditu, koja, priznaje, ni sama nije mogla da poveruje u ono što joj je on ispričao.

"Želim da podelim veoma emotivno iskustvo kroz koje smo prošli. Moj dečko je nedavno doživeo srčani udar, i dok su ga hitno prevozili u bolnicu, on je imao dubok i simboličan san.

U snu, on je sedeo na stolici i razgovarao sa nekim. Ta osoba mu je postavljala pitanja o životu i smrti, a na kraju se ispostavilo da je ta osoba zapravo on sam, samo mali on. U razgovoru je bilo mnogo emocionalnih trenutaka, gde je razmišljao o tome koliko ga vole njegovi roditelji, prijatelji i ja. Na kraju mu je ponuđen izbor: ostati na stolici ili ustati i vratiti se u život. On je odlučio da ustane, i to je bio trenutak kada se probudio.

Kada se probudio, bio je na krevetu u bolnici, okružen doktorima koji su ga prethodno oživljavali", napisala je ona pa dodala:

"Ovaj san je za mene bio veoma snažan i dirljiv, jer pokazuje koliko je on povezan sa ljudima koji ga vole i koliko je važno da se borimo za život. Srećom, on je sada stabilan i oporavlja se, ali ovaj san će mi zauvek ostati u sećanju".

"Nije ti još vreme"

Da ovakva i slična iskustva nisu nešto što je neobično, govore i iskustva drugih korisnika Redita koji su opisali svoje ali i priče svojih bližnjih.

"Moja majka je bila u bolnici da joj operišu rak i sanjala kako vidi svog oca i kuma (koji su preminuli pre nekoliko godina). Htela je da im priđe ali je ispred nje stajao zid od stakla i otac joj je rekao da joj još nije vreme i da se vrati kući i nama (sestri i meni). Posle toga se probudila i videla lekare oko sebe koji su se zabrinuli za nju jer se nije budila nakon operacije. Sećam se da sam mnogo plakala kada mi je to rekla. Bilo je jako emotivno i dirljivo", napisala je jedna devojka.

Za njom se javio Srbin koji je nedavno imao operaciju, pa dodao:

"Dok su me letos budili iz anestezije posle operacije od oko 10 sati, pre nego što sam povratio svest sam imao san u kome vidim kroz dva prozora dva života i imao sam osećaj da mi je dato da biram. Kroz jedan prozor sam video svoju ženu i dete a kroz drugi prozor neku drugu sliku koje se ne sećam ali sam osećao da je to neki drugi život. Jako sam želeo da se vratim svojoj porodici i onda sam se probudio u intenzivnoj nezi. Poslednje čega se sećam dok su me uspavljivali anesteziolozi su žena i dete", napisao je on.

Autor: Jovana Nerić