ŠTA SVAKI ĐAK PRVAK TREBA DA ZNA, A NISU NI SLOVA NI BROJEVI Ovo je 5 ključnih 'veština' na koje mnogi roditelji zaboravljaju, a najvažnije su

Upis u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja 2025. godine. U prvi razred se upisuju deca rođena 2018. godine i deca rođena do 28. februara 2019. godine, a provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2025. godine.

Proces upisa u prvi razred već nekoliko godina unazad obavlja se elektronski registracijom na sajt eUprave. Detaljno o tome šta tačno podrazumeva lekarski pregled, razgovor sa psihologom i prijavi za upis u školu pročitajte u našem zasebnom tekstu.

Ipak, polazak deteta u školu za roditelje često ume da bude veliki stres i donese dileme vezane za spremnost mališana za prvi dan školske godine. Zabrinutost i uplašenost roditelja obično se odnosi na pitanja kako će se njihova deca snaći u novoj sredini; kako će reagovati na nove drugare i učiteljicu; da li su dobro pripremljeni i potkovani znanjem za polazak u prvi razred; da li će ostati dovoljno mirni i poslušni da presede ceo školski čas...

Prva i osnovna činjenica koju stručnjaci savetuju roditeljima da što pre usvoje, kako bi poštedeli sebe bespotrebnog stresa, jeste da nemaju sva deca upisana u prvi razred isti nivo zrelosti, znanja i veština i ne znači da će nedostatak nečega od navedenog doneti poteškoće u savladavanju gradiva prvog razreda.

A šta je ono što đaci prvaci obavezno treba da znaju pre polaska u školu, odnosi se na pet stvari koje će podržati samostalnost, snalažljivost i samopouzdanje deteta i - ne tiču se ni slova ni brojeva!

Svaki đak prvak mora da zna:

1. Da se sam obuče, veže pertle i zakopča dugme

Budući đaci prvaci čini se znaju sve, ali u domenu modernih tehnologija i upravljanja pametnim računarima, tabletima i telefonima! Iako su pravi su hakeri, to ipak nije dovoljno da se budu samostalni.

Deca često i dalje traže od roditelja da im pomognu pri vezivanju pertli, oblačenju i slično. Roditelji im, kako kažu stručnjaci, povlađuju. Kupuju ima patike na "čičak", vezuju pertle, oblače ih, ne dajući tako detetu šansu da to uradi samostalno.

Neki stručnjaci ističu da roditeljska greška leži u nedostatku strpljenja jer - lakše je jednom vezati pertle detetu, nego mu sto puta objašnjavati kako se to radi.

Ranko Rajović, autor NTC sistema učenja, kaže da prvi koraci u osamostaljivanju dece počinju već u vrtiću. Tada dete mora da nauči samo se obuče, da se spremi za spavanje - jednostavno, da brine samo o sebi.

"Roditelji taman da krenu, a dete se seti da hoće druge čarape. Ili se pokvasio, pa mu je mokra majica, mora da se presvuče. A šta dete zapravo radi? Ono pomera odlazak u vrtić jer želi da još malo bude kod kuće. To roditelji koji imaju malu decu znaju jer većina to radi. Zato se uveče sprema šta će dete da obuče, da obuje, da ponese. Nema tu sad ujutru šta ćeš, pa on onda neće ništa. Neka dete i bira, ali uveče, ne ujutru. Ujutru mora imati dovoljno vremena da se obuče, da opere zube, pa i da na polasku veže pertle da ne žuri. Jer zadatak deteta je da nauči da veže pertle pre škole", tvrdi Rajović.

Još jedna veština slična vezivanju pertli koju je neophodno usvojiti pre prvog razreda jeste - zakopčavanje i otkopčavanje dugmadi i rajsferšlusa.

2. Da sam ode u toalet

Kao i kod učenja vezanja pertli, deca bi morala da do najkasnije sedme godine života znaju kako da samostalno odu do toaleta. Prioriteti roditelja, koliko god nekada bili dobronamerni, vrlo često, što zbog straha, što zbog roditeljskih ambicija, mogu da uspore dete u razvoju.

Tako učiteljima i učiteljicama u osnovne škole dolaze deca koja ne znaju kako da koriste toalet. A haos nastaje kada učitelji sa desetinama prvaka odu na ekskurziju, pa prosvetni radnici moraju decu da uče kako da koriste toalet papir.

Osim toga, posle vrtića u kojem su toaleti obično namenjeni deci oba pola, potrebno je mališanima ukazati na činjenicu da u školi neće biti tako. Šta znače oznake na vratima toaleta, odnosno u koji toalet odlaze devojčice, a u koji dečaci, mališani treba da znaju pre prvog školskog dana.

"Dođe nam dete u školu, a ne zna za higijenu posle upotrebe toaleta, i zato pitam šta je roditelj radio sa tim detetom? Nisu deca razmažena, nego je roditelju teško da mu pokaže, a detetu se mora sto i više puta nekada nešto objasniti da bi steklo veštinu", ispričala je ranije Mirjana Stevanović, direktorka OŠ "Matko Vuković" u Subotici.

Ističe da su učenje čitanja i pisanja proces koji se odigrava tokom čitavog prvog razreda, ali da bi deca već trebalo da ponesu zavidno životno znanje iz kuće.

"Detetovo i slobodno vreme roditelja ne smeju da preuzmu lajf-koučevi, sportski ili obrazovni radnici. Ima slučajeva da dete ne zna srpski jezik, a upisuju ga na engleski, ili ne zna da veže pertle, a teraju ga da svira klavir", kaže ona.

3. Da pravilno spakuje ranac

Školski ranac pun đačkih knjiga i svezaka, na detetu je samo da uzme ranac i ode u školu. Problem je kada se u tu istu školu dođe, a dete ne zna ni šta ima od časova i da su spakovane pogrešne sveske.

Zašto je to tako? Pre svega, zato što su mame i tate ti koji svake večeri svojoj deci sve više spremaju knjige za školu, a ne dete koje u školu ide.

Samostalno pakovanje knjiga za školu ima nekoliko koristi za dete. Osim što deca u školu neće doći nespremna za nastavu, naučiće i raspored časova za celu nedelju. Potom, ova aktivnost đake prvake uči da budu odgovorni, razvija im preko potrebne organizacione veštine, a samim tim i samopouzdanje.

Ovde nije reč samo o izboru knjiga, svezaka i pribora prema rasporedu časova za određeni dan već u samom načinu na koji se pakuje ranac i sav pribor u njemu. Dakle, neophodno je da dete zna da spakuje svoju školsku torbu određenim redosledom, tako da ga ništa iz nje ne žulja i ne steže, zatim da vraća poklopce na flomastere i olovke, da zna kako se pakuje užina i gde stoji u rancu, kao i šta se iz đačke torbe baca, a šta se vraća kući...

4. Da zna šta ima za domaći

I roditelji takođe koriste pametne telefone, samo što to često rade nauštrb rođene dece. Tako su sve češće situacije da se dete vrati iz škole, a na pitanje "šta imaš za domaći zadatak" odgovaraju da ne znaju, ili se ne sećaju!

Tada kreće roditeljska akcija, pozivi i poruke u vajber grupama sa ostalim roditeljima dece iz razreda, a neretko se pozivaju i učitelji ili učiteljice kako bi roditeljima rekli šta je to zadano deci kao domaći zadatak.

Svi stručnjaci, pedagozi, dečji terapeuti i psiholozi su saglasni da se na ovaj način deci odmaže da pravilno odraste u funkcionalnu osobu. Pamćenje domaćeg zadatka deci pomaže pri razvijanju veštine samostalnog učenja, jača odgovornost prema svojim školskim obavezama, da budu posvećena, izgrade disciplinu i stvore rutinu kako bi postigli uspeh u školovanju. Bitnu ulogu u stvaranju ove odgovorne navike imaju roditelji, i oni bi trebalo da nauče dete kako da ne zaborave šta im je domaći.

5. Osnovni podaci o detetu i porodici, orijentacija u vremenu i prostoru...

Pored ovih gore navedenih važnih stavki koje će prvi razred učiniti daleko bezbrižnijim, stručnjaci ističu još nekoliko znanja i veština koje je trebalo savladati još u vrtiću ili predškolskoj ustanovi, pre nego što se sedne u đačke klupe.

Među njima su:

- poznavanje osnovnih informacija o sebi - dete mora da zna svoje puno ime i prezime, adresu, puna imena roditelja, braće, sestara kao i njihov uzrast, zatim ime škole koju pohađa i gde se ona nalazi

- orijentacija u prostoru i vremenu - đak prvak treba da bude svestan vremenskih i prostornih ograničenja, treba da zna šta je desno, levo, gore, dole, pored, iznad i ispod i da se uči vremenskim odrednicama u smislu prošlosti, budućnosti, sadašnjosti kao i delovima dana, danima u nedelji, mesecima

- pravila ponašanja u određenim prilikama - detetu je neophodno da zna kakvo ponašanje se očekuje od njega u određenim situacijama, kao što je sedenje na času, poštovanje pravila škole koju pohađa i pravilno ophođenje prema učiteljici i drugim zaposlenima u školi, ali i prema drugarima

Autor: Jovana Nerić