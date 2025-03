RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE Noćas stižu pljuskovi u ove delove Srbije: Preti opasnost od IZLIVANJA REKA

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje najavljujući tokom večeri na severu, a u toku noći i na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije naoblačenje sa kišom.

RHMZ je izdao upozorenje za područje Srbije na veću količinu padavina od 26. do 28. marta. Meteorolozi najavljuju do karaja marta oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova. Od srede do petka u delovima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije očekuje se od 60 do 80 mm kiše, lokalno i više.

RHMZ je zato izdao i hidrološko upozorenje za slivove Jadra, Kolubare, Ljiga, Uba, Tamnave, Likodre, Ljuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice od 26. marta kada se očekuje porast vodostaja sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja.

Meteorolozi do kraja meseca najavljuju hladnije vreme sa kišom i pljuskovima. Od srede do petka očekuju se obilnije padavine i to naročito u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije.

Autor: Jovana Nerić