ZA SADA U PROGRAMU 3 BANKE: Evo koliko mladih se prijavilo za povoljne stambene kredite

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se više od 1.800 mladih već prijavilo za povoljne stambene kredite, a u program su se do sada uključile tri banke koje omogućavaju kupovinu prve nepokretnosti po subvencionisanim kamatnim stopama.

Mali je precizirao da u programu sada učestvuju Banka Poštanska štedionica, NLB Komercijalna banka i UniCredit banka, i izrazio očekivanje da će se priključiti i ostale banke, kojima je dat rok od tridesetak dana za izjašnjenje.

Govoreći o povoljnim stambenim kreditima za mlade, ministar je istakao da je to verovatno najvažniji i najbolji program koji država sprovodi.

- Predsednik Aleksandar Vučić je obećao program jeftinih stambenih kredita za mlade od 20 do 35 godina, koji uključuju subvencionisane kamatne stope i mi to obećanje sada i ispunjavamo - poručio je Mali gostujući na televiziji Pink.

Po oceni ministra, program je veoma uspešan i postoji mogućnost da garantna šema bude proširena imajući u vidu ogromno interesovanje mladih.

On je podsetio da su juče potpisani ugovori sa četiri mlade žene, od kojih je jedna nezaposlena. Istakao je da je proces odobravanja kredita izuzetno brz i podsetio na izjavu jedne od potpisnica da je za samo četiri sata prikupila potrebnu dokumentaciju, a kredit joj je odobren u roku od dva dana.

- Program omogućava mladima da lakše dođu do svoje prve nekretnine, jer subvencionisani krediti nude povoljne uslove otplate. Na primer, kredit od 75.000 evra podrazumeva učešće od samo 750 evra, a prve godine rata iznosi svega 93 evra mesečno, što je mnogo niže od cene zakupa stana. Kasnije rate rastu, ali i dalje ostaju povoljnije od komercijalnih kredita. Država svakog meseca doplaćuje 124 evra za otplatu kredita - objasnio je Mali.

Napomenuo je i da program nije namenjen samo mladima iz Beograda, već je dostupan u celoj Srbiji, što dokazuje i jučerašnje potpisivanje četiri ugovora za kupovinu stanova u Subotici, Pančevu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Takođe, program obuhvata i nezaposlene, što je velika novina u odnosu na prethodne godine, kada je bilo teško da nezaposleni dođu do stambenih kredita.

Mali je pozvao sve mlade da se prijave i iskoriste ovu jedinstvenu priliku, a istovremeno je podsetio i na druga izdvajanja države namenjena porodicama.

- Prošle godine je povećan iznos roditeljskog dodatka, pa je za prvo dete predviđena jednokratna pomoć od 500.000 dinara, za drugo 600.000 dinara, za treće je namenjeno oko dva miliona dinara, za četvrto više od tri miliona dinara. Te mere nisu zabeležene u istoriji Srbije - podvukao je on.

Ministar finansija je istakao da ovaj program, kao i druge mere, odražavaju stabilnost javnih finansija i snagu naše ekonomije. On je napomenuo da se ovakvi subvencionisani stambeni krediti ne mogu naći nigde u Evropi, a da predviđaju da država svakog meseca iz budžeta izdvaja novac i subvencioniše stambene kredite.

- Ovaj program i ove mere pokazuju stabilnost naših javnih finansija, snagu naše ekonomije. Ne može to bilo koja država. Sa druge strane to pokazuje naše prioritete a to su mladi, budućnost, naš dalji ekonomski razvoj - rekao je on.

Pored toga, Mali je izneo podatke o prosečnoj zaradi u Srbiji, koja je u januaru ove godine iznosila 107.476 dinara, odnosno 918 evra, što je 7,2 odsto više u realnom, a 12, 1 odsto u nominalnom iznosu, u odnosu na januar prošle godine.

On očekuje se da će do kraja godine prosečna plata preći hiljadu evra, čime će biti ispunjeno obećanje dato u okviru programa „Srbija 2025“.

Podsećajući na podatke iz 2012. godine, kada je prosečna plata bila samo 329 evra, a stopa nezaposlenosti 25,9 odsto, Mali je naglasio da je Srbija danas u potpuno drugačijoj situaciji. Uz konstantan rast plata, penzija i minimalne zarade, te sprovođenje infrastrukturnih projekata, Srbija je postala druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi, što nije slučajnost, već rezultat upornog rada, strateškog razmišljanja i investiranja.

