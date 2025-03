MIXX Awards 2025: Počelo prijavljivanje za najprestižnije digitalne nagrade

IAB Serbia otvorio je prijave za osmo izdanje MIXX Awards, jedino takmičenje u Srbiji koje je 100% posvećeno digitalnom marketingu.

Agencije, brendovi i izdavači mogu prijaviti svoje radove do 25. aprila.

Pod sloganom "Obrati pažnju", ovogodišnje takmičenje traži digitalne projekte koji su zaista uspeli da se izdvoje i ostvare značajne rezultate. Novi pravilnik donosi jasnije definisane kriterijume i procedure, pa organizatori pozivaju sve zainteresovane da ga detaljno prouče pre podnošenja prijave.

Učesnici treba da obrate posebnu pažnju na sistem ocenjivanja koji je strukturiran kroz četiri ključna segmenta – strategiju, egzekuciju, kreativnost i rezultate, pri čemu svaki segment nosi po 25% ukupne ocene. Stručni žiri garantovaće objektivnu procenu svih prijavljenih radova.

Takmičari mogu prijaviti svoje projekte u 14 različitih kategorija koje pokrivaju širok spektar digitalnog marketinga - Branded Content, Performance Campaign, Influencer Marketing, Native Advertising, Search Advertising, Social Media, Video Advertising, E-Commerce, Best Use of AI, Effective Use of Data, Product Innovation, Non-Profit/Corporate Social Responsibility, Brand Advertising Campaign i Employer Branding.

Najprestižnija nagrada je svakako GRAND PRIX, za koju se takmiče pobednici svih kategorija.

Prijave se vrše isključivo kroz online platformu na sajtu mixx.rs.



Svečana dodela MIXX nagrada će se održati 30. maja nakon završetka konferencije Digital Day.

Program konferencije Digital Day se ove godine odvija dva dana - 29. i 30. maja, pod sloganom “In focus”. Program prvog dana konferencije je rezervisan za fokus na lokalno i regionalno tržište, odnosno presek stanja različitih vertikala industrije. Drugog dana, organizatori najavljuju fokus na veštačkoj inteligenciji, koja je sada već deo naših svakodnevnih života.

Autor: Snežana Milovanov