Ristić prognozira više od 100 litara kiše po kvadratnom metru do kraja nedelje.

Temperatura vazduha će pasti na 10 do 15 stepeni, a kiša više neće biti „prljava“.

U Srbiji će do kraja marta biti oblačno, malo hladnije nego prethodnih dana i od danas do petka se očekuju obilnije padavine. Kiša će padati i tokom vikenda, a sa povremenim pljuskovima ući ćemo i u april zbog čega će vodostaji reka biti u porastu. Meteorolog Ivan Ristić kaže za "Blic" da će biti puno kiše i da treba biti na oprezu zbog mogućnosti od izlivanja voda, kako iz manjih rečnih slivova, tako i iz gradskih odvoda.

- Biće dosta kiše, modeli pokazuju od 50 do 100 litara po kvadratnom metru, ali se očekuje u pojedinim delovima da bude više od 100 litara. To će uticati i na vodostaj reka. Na sreću, vodostaji reka su još uvek niski, ali kada padne velika količina kiše, oko 40 mm u roku od šest do sedam sati, budu bujične poplave. U gradovima ako padne više od 20 mm kiše dešava se da voda ide niz ulice. Mi ne znamo kakvo je sada stanje, odnosno, da li su očišćeni tokovi reka. Preventivno treba biti na oprezu – kaže Ristić.

Od 50 do 100, ali i više litara kiše pašće do kraja nedelje

Modeli pokazuju da će najviše kiše, za šest do sedam dana, pasti kod Loznice, u zapadnom delu Srbije i centralnim krajevima oko Beograda.

"Najvažnije da ne padne odjednom 50 i više litara kiše"

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, u četvrtak će biti oblačno sa kišom, s tim što će biti kraćih prekida padavina. Isto očekuje u petak i za vikend. Poručuje da će do kraja nedelje biti pretežno oblačno sa kišom i kraćim prekidima padavina.

- Najvažnije, i da ne bi došlo do poplava je da ne padne odjednom 50 ili više litara kiše po kvadratnom metru, za pet, šest ili sedam sati, jer to će onda biti loša vest. Ali, ako se kiša raspodeli na nedelju dana to nije strašno. Važno je pratiti modele. Problem su pritoke, male reke koje nadođu zbog toliko padavina – kaže Ristić.

Temperatura stagnira, a jedna pojava nestaje

Narednih dana maksimalna dnevna temperatura vazduha će biti između 10 i 15 stepeni, i meteorolog ističe da je jako važno što sledeće nedelje treba da bude manje padavina.

Količina će se dosta smanjiti i biće perioda kada će biti suvo, a ne kao ovih dana, da pada dan – noć.

- Sledeće nedelje neće biti bitnih promena temperature vazduha u odnosu na ovu nedelju. Imam i dobru vest, a to je da se smanjuje koncentracija čestica peska u kiši, sve ga je manje iznad nas i nastaviće se trend smanjivanja. Neće više padati "prljava" kiša – kaže Ristić.

Premeštanje oblaka punog kiše

Podsetimo, Ristić je u jednoj od prethodnih prognoza najavio da će "u sredu, četvrtak i petak padati kiša i da će pasti veća količina, a početak padavina biće u sredu u toku dana u južnom i centralnom delu Srbije, ali će se oblak pun kiše premeštati prema severu".

Rekao je da u četvrtak i petak očekuje ceo dan kišu, a najviše kiše će biti oko Beograda, malo južnije i zapadnije.

- Za centralnu Srbiju prognozira se najviša padavina, a kako se ide na sever i jug padavina je sve manje. Beograd je na granici maksimalnih padavina. Sa okretanjem vetra na severozapadni temperatura će biti u padu i u drugoj polovini nedelje biće hladnije za 8 stepeni. Početkom aprila imaćemo martovske temperature, a to je nešto niže od proseka za april, a prosek je od 15 do 20 stepeni – poručio je Ristić.

Autor: Aleksandra Aras