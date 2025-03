'UJUTRU NE MOGU DA USTANEM, A NOĆU DA ZASPIM' Srbi se masovno danima žale na ISTE TEGOBE: Ove 3 STVARI čine da ne mogu glavu da dignu

Zbog prolećnog umora i naglih promena temperature mnogi građani suočavaju se sa iscrpljenošću, nedostatkom energije i koncentracije. "Raspoloženje mi je ravna crta ovih dana", kaže zabrinuti Srbin, koji se pita da li bi trebalo da potraži pomoć, što je pitanje koje postavljaju i mnogi koji osećaju slične simptome.

Meteoropate na udaru

Kako je napisao na Reddit-u, koncentracija i fokus su mu "na nuli" ovih dana, ali kada padne noć energija kao da mu se vrati.

- Bukvalno mi je raspoloženje ravna crta ovih dana, nedostatak energije, koncentracija i fokus na nuli, kao da otupim i emocionalno i kognitivno, sam Bog zna kako odradim i vratim se kući, međutim kad padne noć kao da mi se vrati energija koja se akumulirala tokom dana. Da li da se obratim nekom za pomoć ili šta ? Prosto uviđam da nešto nije u redu i da su posledice moguće - napisao je zabrinuti Srbin.



Ispod njegove objave javili su se mnogi koji su osećali ako ne iste, onda slične simptome. A neki su ovakvo stanje pripisali promeni vremena i prolećnom umoru.

"Promena vremena (prolećni umor), ja se osećam kao izduvan balon", "Vreme, ja sam danas toliko malaksao da sam jedva hodao. Kako je pao mrak, živnuh. Evo ne mogu da spavam još", "Ja sam danas otkazala sve obaveze i ostala u krevetu. Ništa mi nije, samo mi se ne ustaje...", "Druže ova godina je tipa najgora u istoriji postojanja ove jadne planete", "Znači dobro je nisam jedini, nije do mene...", "Vreme garant, spavao bih ceo dan", glasili su samo neki od komentara.

Nema šta se nije skupilo

Kako je Blic i ranije pisao, tokom vikenda pomeramo kazaljke jedan sat unapred, a sa tim dolazi i niz zdravstvenih tegoba – od nesanice i glavobolja do opšte iscrpljenosti i pada koncentracije.

Uz to aktuelne česte oscilacije temperature, toplo-hladno, najviše pogađaju meteoropate i hronične bolesnike, ali ni potpuno zdravi nisu pošteđeni. Na sve to, prolećni umor i dalje muči mnoge, dok grip i sezonske infekcije ne posustaju, a imamo i alergije... Nema šta se nije skupilo!

Zimsko računanje vremena nam daje taj sat sna duže ujutru, ali nam zapravo skraćuje dan. Sada, kada pređemo na letnje računanje vremena, u noći između subote i nedelje - 30. i 31. marta, teoretski ćemo tu noć imati sat vremena manje sna, taj dan će nam trajati 23 sata, ali će nam nam od naredne nedelje obdanica biti duža.

Na koga će najviše uticati pomeranje sata

Pomeranje sata najviše utiče na meteoropate i hronične bolesnike, ali da će i oni kojima baš ništa ne fali osetiti ovu promenu. Rasejanost, pospanost, umor i bol u glavi samo su neke od tegoba koji će uticati na vaš organizam, koji će zbog novonastale promene svakako biti pod stresom.

- Pomeranje sata je neminovno, mi smo navikli na to, iako nam prvih nekoliko dana ne prija. Mnogim ljudima smeta i potrebno je vreme kako bismo se navikli. Svaki organizam je priča za sebe, pa tako kod nekoga može to privikavanje trajati i malo duže - objasnila je ranije dr Ljiljana Velkov, profesorka anatomije i fiziologije.

Osim navedenih tegoba tu je i smanjena produktivnost, te je važno što pre uhvatiti ritam i odlaziti u krevet na vreme da bismo se probudili odmorniji.

"Budimo se drugačiji"



U subotičkom Zavodu za javno zdravlje, u Centru za promociju zdravlja, ranije su objašnjavali za "Blic" da je prilikom pomeranja sata neminovno "da se drugačiji probudimo", jer svako takvo pomeranje je izbacivanje iz ravnoteže, iz uobičajenog ritma na koji je naš organizam navikao.

- Imamo određene hormone koji nas štite, to su hormoni sna i oni nas pripreme za odmor i rad u toku dana. Zato je potrebno vreme adaptacije na ovu promenu. Što je osoba mlađa, brže će se adaptirati, ali promenu ove vrste svi osete. Neko samo prve sedmice, a neko i dve do tri nedelje kasnije - rekla je ranije dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine i načelnica Centra.

Pokazalo se, inače, da tog vikenda kada se pomera vreme, ima više poziva Hitnoj pomoći.

Prolećni umor i dalje obara ljude

Podsetimo, kako smo ranije pisali građani su se žalili "da im se samo spava, da ne mogu da podignu ruke i noge sa kreveta". Ovo traje već nedeljama, i ogroman broj ljudi u Srbiji ne prestaju da muče simptomi prolećnog umora, od problema sa ustajanjem, jakih glavobolja, tromosti, pa do letargije i umora.

Šta je tačno u pitanju pričala je doktorka Biserka Obradović koja je otkrila da se trenutno "susrećemo sa standardnim prolećnim umorom".

- Sad je lepo vreme, umesto da budemo lepo raspoloženi, srećni, razdragani, nas jednostavno vuče krevet, melanholični smo, jednostavno ne podnosimo sebe u ovim cipelama u kojima smo danas. Ovaj fenomen, poznat kao prolećni umor, nije bolest, već stanje koje nastaje usled promene godišnjeg doba i prilagođavanja organizma na nove uslove - govorila je ona za "Blic".

Doktorka Obradović nam je rekla koliko će dugo ljudi osećati simptome prolećnog umora.

- Prolećni umor traje u proseku do četiri nedelje, ali to ne znači da ćemo četiri nedelje da se osećamo tako tromo, bezvoljno, dekoncentrisano, letargično, već mi možemo na to i te kako da utičemo - ističe Obradović za "Blic".

- Tokom zimskog perioda smo imali ishranu koja je manje bogata vitaminom C, B, D. Nije bilo sunca, tako da imamo disbalans tih vitamina, posebno vitamina D - ističe doktorka.

Opširnije o prolećnom umoru, kako ga savladati, čitajte u našoj odvojenoj vesti.

Kako pobediti simptome prolećnog umora

Kako kaže, dobro je da se na prolećni umor može uticati, i objasnila je šta je važno da uradimo.

- Sada moramo da povećamo količinu tečnosti koju unosimo, unos svežeg voća i povrća, odnosno unos D, C i B vitamina, ali i gvožđa. Uz sve to bitno je da imamo i fizičku aktivnost koja naravno mora biti merena u zavisnosti od naših godina. Obavezno je da posle svake fizičke aktivnosti istegnemo mišiće koje smo aktivirali kako bi se lepo oporavili - ističe ona za "Blic".

Prolećni umor možemo savladati na sledeći način:

adekvatnim unosom tečnosti

pravilnom ishranom

fizičkom aktivnošću

kvalitetnim snom

smanjenjem stresa

Grip još vlada, muče i alergije

Ona savetuje ljude da sada rade na jačanju imuniteta koji je zbog zimskog perioda znatno oslabljen.

- Još uvek je na vrhuncu svog delovanja i virus gripa kao i drugi adenovirusi koji su u ovom periodu najaktivniji. Tako da moramo jačati imunitet, da što manje unosimo onih toksičnih materija poput energetskih napitaka, zatim što manje kafe - ističe ona.

Dodaje da je najvažnije da budemo odgovorni kada je jedna stvar u pitanju.

- Najvažnije u ovom periodu je da imamo dobar san. Važno je da ispoštujemo svoj organizam i pružimo mu san od 6 do 8 sati. Dobar san je osnov za dobar imunitet, i naravno za manje bore na licu, što je damama bitno - zaključuje za "Blic" doktorka Obradović.

Autor: D.B.