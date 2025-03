EVO KAKVA JE TRENUTNA SITUACIJA! Vodostaji nekoliko reka u Srbiji u porastu: Obilne padavine i dalje prete, ojačavaju se bedemi

Na slivovima Jadra, Lima, Kolubare, Tamnave, Ljuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice u narednih 48 sati vodostaji će biti u porastu. Zbog obilnih padavina poslednjih dana brojni vodotoci su u porastu. Nastaviće se sa rastom Save, ali i taj ulazak u vanrednu odbranu od poplava ne znači automatski da će doći do većih izlivanja reke, kažu u Gradskom štabu za vanredne situacije.

Pojedine reke su se već i izlile izazivajući poplave. Republički hidrometeorološki zavod izdao je najnovije upozorenje za istok Srbije, naročito za Negotinsku Krajinu, gde se i danas posle podne i uveče očekuju obilnije padavine, sa količinom kiše od 20 do 50 milimetara.

Saša Cicvarić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Užice iz Sektora za vanredne situacije MUP-a rekao je za RTS da je intenzitet padavina i vremenski interval u prethodnom periodu bio takav da nije izazvao neka veća izlivanja.

"Tačno je da su reke u blagom porastu, ali voda je i dalje u koritima. Voda se samo izlila u nekim nebranjenim područjima, posebno kod Požege (Prijanovići i Pilatovići), gde su zahvaćene oranice. Znači, otprilike 100 hektara je zahvaćeno vodom, ali taj deo je nebranjeni deo korita koji služi kao depresivno područje koje prihvata taj poplavni talas“, rekao je Cicvarić.

Navodi da su ekipe Sektora za vanredne situacije, vatrogasci i spasioci non-stop na terenu, obilaze sva kritična mesta, razgovaraju sa meštanima i za sada nema ugroženih objekata niti meštana.

"Mi imamo tu tri ugrožena objekta, imamo kontakt sa ljudima, oni imaju naše kontakte, u neprekidnoj komunikaciji, tako da ne očekujem veće probleme", uveren je Cicvarić.

Prema njegovim rečima, preventivne mere su urađene, očišćeni su kanali, propusti, zacevljeni vodotokovi. "Spremno smo dočekali ovu sezonu, tako da ne očekujem za sada većih nekih problema", navodi on.

Što se tiče reke Đetinje, njen nivo se reguliše sa branom Vrutci. "Znači, trenutno se ispušta 600 litara u sekundi, tako da količina padavina koja može da se prihvati, to je za još dva dana većih padavina i onda tek počinje ispuštanje malo veće vode. Tako da, građani, ako vide veći nivo Đetinje, to ne znači da je porast vodostaja, nego to je sama regulacija vodotoka koja je kontrolisana", objašnjava Cicvarić.

Vodostaj Save - bedemi utvrđeni, redovno se održavaju

Nivo reke Save od juče je viši za oko 80 centimetara. Redovne mere se uvode kada je nivo reke na 400, a ovog jutra je 463. Sve nadležne službe su pripravne i na terenu.

Čan Gradskog štaba za vanredne situacije Zoran Zdravković kaže da trenutno nema problema.

"Mogu da kažem da je u toku noći došlo do jedne olakšavajuće okolnosti što se tiče rasta nivoa Save. Ona je noćas od jedan sat malo usporila svoj rast, tako da je od jutros došla na nivo 463. Očekuje se da ćemo ući, verovatno, i u vanrednu odbranu od poplava“, naveo je Zdravković.

Nastaviće se sa rastom Save, ali i taj ulazak u vanrednu odbranu od poplava ne znači automatski da će doći do većih izlivanja reke, s obzirom da su bedemi utvrđeni, da se redovno održavaju, ne očekujem ni na toj visini da bude nekih problema, objašnjava Zdravković.

"Moramo upozoriti vlasnike plovnih objekata i vikendaše da podignu stvari na više spratove svojih vikendica, a vlasnici plovnih objekata da obezbede svoje plovne objekte s obzirom da nadolazi taj nivo od 500", zaključio je Zdravković.

RHMZ upozorava na porast vodostaja do 1. aprila

Na Jadru i gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama narednih 36 sati vodostaji će biti u stagnaciji i manjem porastu i kretaće se oko i nešto iznad upozoravajućih nivoa, navodi se u hidrološkom upozorenju koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu sa prevazilaženjem granica vanredne odbrane od poplava kod Šapca tokom 30. marta, a kod Sremske Mitrovice 31. marta i 1. aprila.

Prema prognozi RHMZ, do kraja marta i početkom aprila može se očekivati česta pojava kiše i lokalnih pljuskova. Kratkotrajna stabilizacija vremena trebalo bi da usledi 3. i 4. aprila.

Autor: D.B.