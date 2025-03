Drama u nabujaloj Đetinji! Muškarac upao u reku sa psom, vatrogasci spasioci uspeli da ih spasu

U nabujaloj Đetinji sinoć su se dešavale dramatične scene. Junaci ove nesvakidašnje priče su četiri vatrogasca spasioca iz užičkog Vatrogasnog bataljona i dva policajca iz PU Užice.

- U 19 časova smo dobili dojavu da je čovek upao u nabujalu Đetinju. Ubrzo smo došli na lice mesta i zatekli čoveka koji je bio sav mokar. Rekao nam je da mu je pas upao u reku, da je on ušao u vodu za njim, ali da je morao da izađe, jer je bilo vrlo opasno - kaže vođa smene vatrogasno-spasilačke jedinice Vladimir Đerić.

Čovek ih je zamolio da pokušaju da nađu psa. Prema rečima Đerića, već imaju iskustva gde bi pas mogao da bude, jer je i ranije bilo slučajeva da psi upadnu u reku, pa ih nađu na nekim plićim terenima u koritu. Raporedili su se i krenuli u potragu terena.

- Jedan od policajaca je primetio psa u granju nekoliko metara od obale, ispod Velikog parka. Ušao je u vodu da dođe do psa, ali ipak je procenio da zbog nabujale reke i njene jake matice, ne može doći do njega. Kada smo došli vatrogasac Dejan Matović je vezao konopac oko sebe, dok su ga na obali držali vatrogasci spasioci Marko Cvetić i Aleksandar Karadarević. Dejan je uspeo da dođe do psa, uzeo ga u naručje, doneo do obale i izašli - kaže Đerić.

Za to vreme vlasnik psa je tražio svog mezimca u drugom delu toka reke. Kada je čuo da su spasili psa dotrčao je do njih.

- Taj susret između vlasnika i psa je bio baš dirljiv. Ne zna se ko se više obradovao - dodao je Đerić.



Autor: Dalibor Stankov