ZAPADNA MORAVA MIRUJE, ALI SAVA RASTE! Pred nama su 4 dana strepnje, u pripravnosti Šabac i Sremska Mitrovica (FOTO)

Na gornjem toku Zapadne Morave naredna 24 sata vodostaji će biti u stagnaciji i manjem kolebanju i kretaće se nešto iznad upozoravajućih nivoa.

Na Savi naredna četiri dana vodostaji će biti u umerenom porastu sa prevazilaženjem granice vanredne odbrane od poplava kod Šapca tokom 29./30. marta, a kod Sremske Mitrovice granice redovne odbrane od poplava tokom 29./30. marta.

Vodostaji na Dunavu su u domenu od niskih do srednjih, na Savi u domenu od visokih do srednjih, na Tisi i Velikoj Moravi u domenu srednje niskih vrednosti za ovo doba godine.

Temperature vode na rekama u Srbiji kreću se:

Na Dunavu oko 11.2 stepeni, na Savi oko 12.1 stepeni, na Velikoj Moravi oko 10.5 stepeni, na Tisi oko 9.5 stepeni i na banatskim vodotocima oko 12.4 stepeni, što je iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine.

Redovna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj na reci dostigne propisanu granicu (koja je određena za svaki rečni sektor) i ima tendenciju daljeg porasta. Redovnu odbranu od poplava proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno osmatranje i praćenje stanja odbrambenih nasipa i objekata.

Vanredna odbrana od poplava se proglašava kada vodostaj dostigne propisanu granicu i ima tendenciju daljeg porasta, ili kada to zahtevaju drugi razlozi (dugo trajanje vodostaja iznad granice redovne odbrane, stanje nasipa i objekata, nastupanje opasnosti od nagomilavanja leda i dr.). Vanrednu odbranu proglašava nadležni vodoprivredni centar i ona podrazumeva neprekidno praćenje stanja odbranbenih nasipa i objekata i otklanjanje negativnih pojava na njima. U slučaju da dođe do prelivanja ili nekontrolisanog proboja nasipa kao i kontrolosanog prosecanja nasipa, proglašava se vanredno stanje. Vanredno stanje proglašava nadležna ugrožena opština, a podrazumeva izgradnju lokalizacionih nasipa, evakuaciju stanovništva i dr.

U vreme trajanja odbrane od poplava Hidrološka služba Republičkog hidrometeorološkog zavoda uvodi vanredna hidrološka osmatranja, dodatno dostavljanje podataka, hidroloških i meteoroloških informacija i prognoza subjektima odbrane od poplava i javnosti.

Meteoprognoza: Danas oblačno, kiša i lokalni pljuskovi u drugom delu dana

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, a kiša i lokalni pljuskovi se iznad većeg dela očekuju u drugom delu dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na severu i u Šumadiji i sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca.

Najniža temperatura biće od pet do devet, a najviša od 13 do 17 stepeni.U Beogradu će takođe biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i to uglavnom u drugom delu dana. Najniža temperatura biće oko osam, a najviša oko 16 stepeni.

Ogromna količina padavina alarmirala sve službe u Kladovu:

Reka oštetila pristupni put, teška mehanizacija odmah upućena na teren

Zbog povećane količine padavina na teritoriji opštine Kladovo održan je vanredni sastanak Štaba za vanredne situacije opštine Kladovo u užem sastavu, na kom se analizirala situacija sa terena na vodotokovima I i II reda.

U toku jučerašnjeg dana, na teritoriji opštine Kladovo u periodu od 24 sata palo je oko 50mm kiše, ali je situacija je za sada stabilna.

- Problema ima u ataru naselja Reka, gde je Rečka reka oštetila pristupni put, koji preko mosta vodi ka seoskom groblju. Konstatovano je da se na osnovu dobijenih informacija posebna pažnja obrati i na korito Podvrške reke i gornjem toku korita Šajna-Matke. Tokom ove godine, na osnovu Lokalnog operativnog plana odbrane od poplava, planirani su radovi na čišćenju pomenuta dva vodotoka, potvrđeno je za RINU u Štabu za vanredne situacije.

Po nalogu komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Kladovo, Saše Nikolića, građevinska operativa javnih preduzeća odmah je otpočela saniranje problema koji je nastao u naselju Reka, dok su direktori Javnih preduzeća dobili instrukcije o obilasku kritičnih tačaka i pripravnosti u narednih 48 sati. Saša Nikolić obišao je radove u selu Reka.

- Situacija u opštini je stabilna, i pored velike količine padavina koje smo imali u prethodna dva dana. Lokalna samouprava opštine Kladovo brine o svakom stanovniku opštine, bez obzira gde živi. I zato smo čvrsto opredeljeni da saobraćajna i komunalna infrastruktura i u najzabačenijim delovima opštine uvek bude maksimalno funkcionalna i sređena, čak i u ovakvim situacijama. Reagovali smo hitno, angažovali radnike JP Komunalac i JP Jedinstvo, kao i mehanizaciju, kako bi i ovaj most u naselju Reka bio što pre u punoj funkcionalnosti. Nastavljamo da uređujemo i sve seoske, atarske, nekategorisane puteve, jednako kao što održavamo ulice i saobraćajnice u centralnom delu opštine" istakao je Nikolić.



