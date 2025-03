'POGREŠILI SU PUT, KRENULI SU PREKO PLANINE' Oglasio se načelnik stanice GSS Bor nakon potrage za nestalima u Žagubici

Načelnik stanice Bor Gorske službe spasavanja (GSS) Danijel Aleksić izjavio je da je pet osoba, čiji je nestanak prijavljen u petak, a koje su pronađene danas na Beljanici, u dobrom zdravstvenom stanju i da su porodice došle po njih.

Aleksić kaže da je ovo bila zajednička akcija Policijske uprave Bor i Vatrogasno-spasilačke jedinice Bor Gorske službe spasavanja, kao i da su se akciji pretrage priključili i radnici iz lovišta "Južni Kučaj - Brezovica".

- Ovo je već bio četvrti dan nestanka, odnosno treći dan pretrage. Sa puno ljudi, sa puno vozila, sa dronovima koje smo bili spremni da podignemo, mi bismo danas praktično pokrili ceo planinski masiv Južnog Kučaja. Radilo se o delu terena koji mi ovih dana nismo pretražili, jer smo mislili da su najmanje šanse da se ljudi tu nalaze, pošto se radi o jako lošem šumskom putu - istakao je Aleksić.

Dodao je da su ljudi iz lovišta "Južni Kučaj - Brezovica" u dogovoru sa GSS krenuli da pretražuju svoj sektor, svoj deo terena, i da su negde između 9 i 10 časova pronašli nestala lica.

Prema njegovim rečima, vremenski uslovi su bili veoma nepovoljni.

- Jako gusta magla nam nije dozvoljavala da podignemo dronove ili neke letelice, koje bi nam pomogle u toj proveri terena, tako da nam je trebalo malo vremena da prvo lociramo auto i da zajedno sa policijom, koja je koordinisala celom pretragom, podelimo sektore - naveo je Aleksić.

Ocenio je da su, s obzirom na to da su danas vremenski uslovi bili bolji i da se podigla magla, oni brzo uspeli da lociraju nestale.

- Za nekih sat, dva smo ih locirali. Prvo smo došli do kola, zatim se došlo i do njih, i onda su ih lovočuvari kvadovima doveli do lovačkog doma, gde je došla policija i uzela izjave, došle su i ekipe Hitne pomoći, a kasnije su ih i porodice preuzele. Ljudi su dobro, pogrešili su put, krenuli su preko planine i to ih je koštalo toga da se tu zadrže par dana - naglasio je Aleksić.

On je naveo da nestali nisu bili previše udaljeni od automobila, kao i da su pronašli jednu kuću koja se povremeno koristi kao vikendica, gde su se sklonili.

- Naš primarni cilj je bio da lociramo auto, jer smo znali da ćemo tako da lociramo i njih -zaključio je Aleksić.

Podsetimo, grupa ljudi koja je nestala pre pre četiri dana u Žagubici, pronađena je danas neposredno nakon pronalaska automobila

Autor: Iva Besarabić