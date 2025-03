APR: Danas ističe rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2024.

Godišnji finansijski izveštaji za prošlu godinu mogu se podnositi do ponedeljka, 31. marta do ponoći, saopštila je Agencija za privredne registre (APR) i navela da će sve do isteka roka biti obezbeđeno nesmetano sastavljanje i dostavljanje ovih izveštaja.

U slučaju problema u radu, obveznici se mogu obratiti na mejl adrese i to obveznicifi@apr.gov.rs - za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku, zatim sd@apr.gov.rs - za rešavanje pitanja u vezi sa pristupom posebnom informacionom sistemu ili potpisivanjem i finizvestaji@apr.gov.rs- za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem izveštaja koja nisu dostupna na internet stranici i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja.

Sve relevantne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu, mogu se naći na internet stranici APR-a u okviru Registra finansijskih izveštaja.

Autor: Marija Radić