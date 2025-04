Otvaraju se 'Bečka vrata' Detaljna prognoza za april: Šokantne temperature za Vaskrs, biće i snega!

Već na samom početku aprila imaćemo prodor hladnog vazduha što će usloviti promenljivo, hladnije i vetrovito vreme, propraćeno smenom sunca i oblaka, otkrio je za Informer meteorolog Ivan Ristić.

U prvoj nedelji aprila očekuje se otvaranje fenomena pod nazivom "Bečka vrata" koji će usloviti pad temperature, najavio je meteorolog Ivan Ristić.

- Polarni vrtlog u stratosferi se raspao usled čega hladan artički vazduh kreće daleko na jug, jednim delom prema Severnoj Americi a drugim prema Evropi. Ulazak hladnog vazduha poreklom sa Severnog pola kroz Bečka vrata biće u subotu, 5. aprila posle koga će početi osetniji pad temperatura na Balkanu i našoj zemlji - kazao je Ristić.

Kako navodi sagovornik, već nakon 5. aprila očekuju se snežne padavine.

Do subote, 5. aprila smena sunca i oblaka koji će uslovljavati povremeno kišu. Najviša dnevna temperatura biće od 13C do 19 stepeni. U subotu uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima sa jakim severnim i severozapadnim vetrom doći će do prodora hladnog vazduha i jačeg naoblačenja sa kišom. Na planinama ce kiša brzo preći u sneg

- U nedelju i ponedeljak, 6. i 7. aprila promenljivo, osetno hladnije i vetrovito, smena sunca i oblaka koji će usloviti pljuskove snega ili susnežicu. Maksimalna temperatura u padu za oko 10 stepeni i kretaće se u intervalu od 5 do 10 stepeni. Hladno vreme za ovo doba godine zadržaće se sve do polovine aprila, biće promenljivo povremeno sa kišom na planinama sa snegom. Najviša temperatura u postepenom manjem porastu na vrednosti od 10C do 15C. U drugoj nedelji aprila pri vedrim noćima biće i slabog mraza od –5 do 0 stepeni koji može oštetiti voćnjake i druge poljoprivredne kulture, tako da treba primeniti sve moguće tehnike zaštite od mraza - navodi Ristić.

Sunčan Vaskrs

Za Vaskrs očekuje se porast temperature, a nakon ovog praznika očekuju se sunčani intervali sa manje padavina.

- Kako se budemo približavali Vaskrsu, 20. aprilu temperatura će biti u daljem postepenom porastu ali još uvek maksimumi će biti nešto ispod ili oko 20 stepeni. Tek u trećoj dekadi aprila očekujemo sve više sunčanih a manje oblačnih intervala ali i manje kiše. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša tokom treće dekade biće od 18 do 23 stepena - kazao je Ristić.

Foto: Foto: Informer, Aleksandar Jovanović Cile April će biti hladniji u odnosu na prethodne godine, a ono što posebno skreće pažnju jeste što su moguće snežne padavine, zaključio je meteorolog Ivan Ristić.

- Sve u svemu očekujemo nešto hladniji i promenljiv april sa čestim padavinama koje će biti u granicama normale za mesec april, snega u drugoj nedelji aprila može biti i u nižim predelima. Na planinama u prvoj polovini aprila povremeno sneg tako da ski sezona može da se produži - istakao je Ristić.

Autor: D.B.