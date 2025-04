Uskoro stiže hladan vazduh kroz bečka vrata i vraća zimu u Srbiju: Od ovog datuma vejaće i sneg: Detaljna prognoza do kraja aprila

Ove godine apriol će biti hladniji, promenljiv sa padavinama, kaže Ivan Ristić.

U Srbiji će naredne nedelje stići poslednji nalet zime kada možemo da očekujemo jutarnju temperaturu u minusu, pa čak i sneg u nižim predelima.

Meteorolog amater Ivan Ristić kaže da se polarni vrtlog u stratosferi raspao usled čega hladan artički vazduh kreće daleko na jug, jednim delom prema Severnoj Americi a drugim prema Evropi.

- Ulazak hladnog vazduha poreklom sa Severnog pola kroz Bečka vrata biće u subotu, 5. aprila posle koga će početi osetniji pad temperatura na Balkanu i našoj zemlji. Do subote, 5. aprila smena sunca i oblaka koji će uslovljavati povremeno kišu. Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 19 stepeni. U subotu uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima sa jakim severnim i severozapadnim vetrom doći će do prodora hladnog vazduha i jačeg naoblačenja sa kišom. Na planinama će kiša brzo preći u sneg - najavljuje Ristić i dodaje:

- U nedelju i ponedeljak, 6. i 7. aprila promenljivo, osetno hladnije i vetrovito, smena sunca i oblaka koji će usloviti pljuskove snega ili susnežicu. Maksimalna temperatura u padu za oko 10 stepeni i kretaće se u intervalu od pet do 10 stepeni Celzijusovih.

Prema njegovim rečima hladno vreme za ovo doba godine zadržaće se sve do polovine aprila, biće promenljivo povremeno sa kišom na planinama sa snegom.

- Najviša temperatura u postepenom manjem porastu na vrednosti od 10 do 15 stepeni. U drugoj nedelji aprila pri vedrim noćima biće i slabog mraza od -5 do nule koji može oštetiti voćnjake i druge poljoprivredne kulture, tako da treba primeniti sve moguće tehnike zaštite od mraza.

- Kako se budemo približavali Uskrsu, 20. aprilu temperatura će biti u daljem postepenom porastu, ali još uvek maksimumi će biti nešto ispod ili oko 20 stepeni. Tek u trećoj dekadi aprila očekujemo sve više sunčanih, a manje oblačnih intervala, ali i manje kiše. Najniža temperatura od šest do 11 stepeni, a najviša tokom treće dekade biće od 18 do 23. Sve u svemu očekujemo nešto hladniji i promenljiv april sa čestim padavinama koje će biti u granicama normale za mesec april, snega u drugoj nedelji aprila može biti i u nižim predelima. Na planinama u prvoj polovini aprila povremeno sneg tako da ski sezona može da se produži - zaključio je Ristić.

Autor: Aleksandra Aras