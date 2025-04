Studentima se vraća 50 odsto školarine: Poznato kada im leže novac, pomoćnik ministra izneo detalje

Od ove školske godine samofinansirajući studenti koji su državljani Republike Srbije, upisani na akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač država imaju pravo na povraćaj od 50 odsto troškova na ime školarina koje su uplatili u prethodnom periodu.

Pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje dr Aleksandar Jović, objasnio je da se isplata radi u dva dela i da je bitno da student prvo uplati školarinu, a onda slede dva preseka.

Jedno je do kraja februara meseca, kada gledamo da li su studenti i koliko uplatili, nakon toga ide isplata te polovine prvog dela uplaćenih troškova za školarinu, do 30. aprila. Sledeći presek radimo pred kraj akademske godine, sa rokom da država preostali iznos sredstava uplati do kraja školske godine odnosno do. 30 septembra", rekao je Jović.

S obzirom da visokoškolske ustanove same određuju visinu školarine za samofinansirajuće studente, ostaje pitanje koliko će moći da povećavaju školarine u skladu sa novim zakonskim odredbama.

"Mi smo počeli od trenutno zatečenih školarina. To su zapravo referentne školarine koje su ustanove odredile za školsku 24/25 godinu. Nakon toga ustanove mogu da povećavaju školarine ali samo do iznosa realne stope inflacije u Srbiji. Na taj način smo ograničili mogućnost da ustanove samostalno, imajući u vidu da njima nije potrebna saglasnost Ministarstva prosvete i države, uvećavaju iznose školarina", istakao je Jović.

Istakao je da je bitno da studenti ne treba da se prijavljuju za ostvarivanje ovog prava već se automatski svi oni koji su na visokoškolskim ustanovama i plaćaju školarinu, imaju pravo na povraćaj ali onog dela školarine koji se odnosi na na prvi put upisanu godinu i na prvi put upisane predmete u okviru studijskog programa.

Oni koji se nisu prijavili za studentske kartice to treba da učine, kažu nadležni. Isplata sredstava vršiće se na račune koji su vezani za studentske kartice.

