Plate prosvetnim radnicima od ponedeljka: Evo ko će dobiti uvećanje za mart i koliko

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da u ponedeljak, 7. aprila počinje isplata akontacije martovske plate prosvetnim radnicima koja će biti uvećana za 5,0 odsto, kao i isplata za zaposlene u visokom obrazovanju sa povišicom od oko 16 odsto.

On je za Tanjug rekao da se isplatom uvećanih plata zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama ispunjava dogovor postignut sa sindikatima prosvete o vanrednom povećanju od 5,0 odsto od marta.

"To je prvo povećanje plata a sledi još jedno povećanje u oktobru od pet odsto, a to sve na 11 odsto koje su prosvetari dobili od 1. januara ove godine. Dakle, kumulativno povećanje za ovu godinu za zaposlene u prosveti iznosi 11 odsto i dva puta po pet odsto, dakle ukupno 22,4 odsto", rekao je on.

Dodao je da će punu platu sa povišicom dobiti oni koji radili sve vreme, među kojima je i nenastavno osoblje, nastavnici koji su držali časove 45 minuta, a oni koji su radili manje dobiće manje, odnosno shodno njihovom učinku.

Naglasio je da Vlada Srbije ispunjava obećanje i dogovor postignut sa sindikatima i naveo da će sa martovskim povećanjem osnovna plata nastavnika biti veća od 101.000 dinara, plata razrednog starešine 108.500 dinara, a sa povećanjem od oktobra meseca, osnovna plata će iznositi više od 106.000 dinara a plata razrednog starešine će preći 113.000 dinara.

"Dakle, obećanje koje smo dali ispunjavamo, to je veoma važna vest za naše prosvetare. Ja se nadam da će ovo biti dodatni motiv za njih da se vrate u škole i da krenu da imaju punu nastavu od 45 minuta, kao što na kraju krajeva većina škola u ovom trenutku u Srbiji ima", rekao je Mali.

Kao veoma važno je naveo to da sledi povećanje plata i za one koji su zaposleni u visokom obrazovanju.

"Podsećam da je četvrti zahtev studenata, mada mnogi o tome više i ne govore, bio da se poveća budžet za visoko obrazovanje za 20 odsto. E, tu je i vanredno povećanje plata svima zaposlenima u visokom obrazovanju od čak 16 odsto, tačnije 15,97 odsto. I nenastavno osoblje, pošto je ono je radilo sve vreme, dobiće punu akontaciju, dakle, puno povećanje. Oni koji su radili dobiće, povećanje plate od skoro 16 odsto, a oni koji nisu radili, shodno učinku neće dobiti", rekao je Mali.

Istakao je da se time ispunjava i četvrti zahtev studenata i primenjuje u praksi isplatom uvećane akontacije za martovsku platu koja počinje od ponedeljka 7. aprila.

