UŽAS U ŠKOLI U RAKOVICI Učenik (8) udario druga iz odeljenja, a učiteljici SLOMIO RUKU dok je pokušavala da ih razdvoji (FOTO)

U jednoj Osnovnoj školi, u beogradskoj opštini Rakovica, u četvrtak je učenik drugog razreda više puta, iz sve snage, u predelu grudi, udario dečaka iz odeljenja izazvavši mu kontuziju grudnog koša.

Tom prilikom je, kako se navodi, povredio i učiteljicu koja je pokušala da ih razdvoji, udarivši je rukom u prste, što je dovelo do nagnječenja ručnog zgloba i šake, te je učiteljicina ruka mobilisana do lakta!

- Taj dečak je na času fizičkog prišao mom sinu i više puta ga svom snagom udario u predelu grudi. Poslednji udarac je bio toliko jak da mu je izbio vazduh iz grudi. Od siline udarca je pao. Dok ga je učiteljica podizala, ovaj je opet nasrnuo. Ona se našla između njih i tako je zadobila povredu - priča za Kurir otac dečaka koji je povređen i kojem je u Domu zdravlja konstatovana kontuzija grudnog koša te dat uput za Institut za majku i dete.

Otac ističe da ovo nije prvi put da je njegovo dete maltretirano od strane tog dečaka. A on je, kako kaže, samo jedan u nizu napadnutih, jer taj đak gotovo svakodnevno psihički i fizički maltretira vršnjake, ali i sve ostale.

- On već dve godine, praktično od kako su krenuli u školu, svima pravi probleme. Napada drugu decu, bije se, preti im, crta bombe po školskoj tabli. Piše im: "Pobiću ti celu porodicu"... Jedno vreme je nosio i drveni nož - kaže otac i dodaje da su se roditelji u više navrata žalili rukovodstvu škole, nakon čega su preduzete neke mere, poput ukidanja produženog boravka, ali ništa nije dalo trajne rezultate.

Zbog toga se juče ispred škole u Rakovici okupilo dvadesetak roditelja koji su tražili da se nađe neko trajno rešenje. Slučaj je prijavljen MUP i Centru za socijalni rad.

Majka povređenog učenika kaže za Kurir da je on sada dobro, ali da i dalje otežano diše.

- Ono što je strašno je što ga je taj dečak napadao i ranije, kao i našeg mlađeg sina, kojeg je jednom ispred zgrade šutirao i gazio na betonu, a drugi put ga je isekao žicom. Starijeg je ubadao olovkom u školi, bacao rezač u wc šolju... Konstantno maltretiranje.

Direktorka OŠ "14.oktobar" Svetlana Iliev Ćosić, koja je juče u školi primila dvadesetak zabrinutih roditelja učenika koji pohađaju ovu školu, kaže za Kurir da je još, pre ovog događaja, učenik bio "u pojačanom vaspitnom radu", a baš za juče je bio zakazan i disciplinski postupak povodom drugog slučaja.

- Njegova majka ga je odložila zbog smrtnog slučaja. Povodom ovog najnovijeg slučaja smo zakazali. Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja koji će se u toku dana sastati. O svemu ćemo obavestiti Centar za socijalni rad Rakovica, tražiti da se održi Konferencija slučaja, dok je policijska uprava Rakovica već obaveštena.

Iako veliki broj roditelja želi da problematično dete bude premešteno u drugu školu, što nije realno.

- Osnovna škola je obavezna po zakonu. Ono što škola može da uradi je da, na predlog tima, događaj pridruži već zakazanom disciplinskom postupku, uradi plan zaštite za odeljenje, plan zaštite za povređenog učenika i da se nastavi pojačan vaspitni rad sa tim učenikom. Jedna od opcija je i da Tim da predlog da majka učenika bude prisutna na časovima kada je dete u školi.

Majka dečaka koji je napao vršnjaka: Dete je natrčalo na učiteljicinu ruku

Majka dečaka koji je napao vršnjaka, povredio i njega i učiteljicu, kaže za Kurir da su mnoge laži iznete o ovom slučaju.

- Bila sam u školi i pitala zašto učiteljica, kada je već objavila sliku u roditeljskoj grupi o povredi, nije izjavila kako je došlo do povrede, odnosno da je dete praktično natrčalo na njenu ruku - kaže i dodaje da je laž da je njeno dete napalo drugog dečaka i da će tužiti oca koji to tvrdi.

Na konstataciju da nekolicina roditelja tvrdi da ovo nije izolovan slučaj, odgovara:

- Ima sve zavedeno u školi, mi smo kao roditelji sve ispoštovali, dokumentacija postoji, a postoji i nalaz sa psihijatrije da moje dete nema poremećaj ponašanja i nema agresivnost u sebi. Dovoljno je laži bilo. Mi kao roditelji smo ispravni, dete je ispravno i nebitno mi je ko veruje, a ko ne. Najbitnije mi je da se dete oporavi od ove traume i linča.

Još jedna majka ogorčena: Ako on ostane u školi, ispisaću decu

Majka dve devojčice, koje sa ovim dečakom idu u isto odeljenje, kaže da razmišlja da svoju decu prebaci u drugu školu.

- Mlađa ćerka je sa njim išla u vrtić i nekoliko puta ju je tada fizički povredio. Jedno vreme je bilo zatišje, a onda je u prethodne dve nedelje bilo čak tri incidenta sa njim. Jednom od tih prilika, ćerku je opsovao i pljunuo. Stariju ćerku za sada nije tako dirao, ali ona ima zdravstvene probleme. Kada je trebalo da upiše prvi razred operisala je benigni tumor na mozgu i zbog toga je u školu krenula godinu dana kasnije, sa mlađom ćerkom. Zabrinuta sam za njih obe i ukoliko se problem ne reši do kraja školske godine, odnosno ukoliko on i tada bude u školi, ja ću biti prinuđena da svoju decu ispišem.

Učiteljica Ana Obradović o incidentu

Učiteljica Ana Obradović, koja je pokušala da pomogne povređenom učeniku, zadobila je nagnječenje ručnog zgloba i ruka joj je u gipsu.

- Na času fizičkog došlo je do konflikta, učenik je drugog udario laktom u grudi i nakon toga opet nasrnuo na njega. Stala sam između da odbranim to dete, a ovaj učenik me je, iz sve snage, rukom udario po prstima - kaže učiteljica i dodaje da je za ranije slučajeve škola uradila sve po protokolu, ali da nakon poslednjeg smatra da bi najbolje bilo da se taj učenik udalji iz škole zbog bezbednosti.

Autor: Jovana Nerić