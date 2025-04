DOBRO POGLEDAJTE OVE FOTOGRAFIJE I TEMPERATURE: U ovim mestima u Srbiji će sutra biti hladnije za čak 10 STEPENI! (FOTO)

Od 6. do 8. aprila dolazi do nagle promene vremena i zahlađenja u Srbiji, a prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) temperature će u celoj Srbiji pasti za najmanje 10 stepeni Celzijusovih.

Pema najnovijem preseku RHMZ temperature u Srbiji idu do čak 20 stepeni Celzijusovih u Negotinu, dok je 19 i 18 u većem delu gradova.

RHMZ upozorenja se nižu, meteoalarmi gore: Vreme u Srbiji će biti ledeno

Temperatura je već sad ispod 10 stepeni samo u planinskim predelima, a sa opadanjem temperature od 10 stepeni Celzijusovih, sutra se može očekivati i minus.

Arktički vazduh će do ponoći zahvatiti i Beograd

Kako je ranije za Blic ranije rekao meteorolog Milinko Jovanović, zahlađenje će prvo zahvatiti večeras severne predele, uključujući i Beograd do ponoći, a do ujutru će se proširiti na celu zemlji.

Srbija na ledenom udaru: Arktički ciklon juriša ka Beogradu, zna se tačno kad stiže!

- To će dovesti do osetnog pada temperature, naravno i naoblačenja sa kišom koje će prerasti u susnežicu i sneg, Beograd se neće zabeleti, možda na Avali pola centimetra, ali dole centralna, južna, jugozapadna Srbija imaće snežne padavine, i to par centimetra, što nije dobro za voće - napominje Jovanović.

Popaljeni meteoalarmi

Zbog nagle promene vremena popaljeni su i meteoalarmi. Sutra će oni na snazi biti samo u jednom delu naše zemlje, dok će u ponedeljak "goreti" svuda.

U istočnoj Srbiji sutra će na snazi biti žuto upozorenje, dok će u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji važiti upozorenje narandžaste boje, i to zbog snega i leda.

U ponedeljak, u celoj zemlji će biti upaljeni meteoalarmi, narandžasti će se zadržati u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na Kosovu i Metohiji, dok će u ostalim predelima biti žuti i upozoravaće na veoma niske temperature za ovo doba godine.

Autor: D.B.