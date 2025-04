Služba Hitne pomoći u Beogradu saopštila je danas da tokom protekle noći nije bilo saobraćajnih udesa niti teških trauma.

Ta služba je intervenisala tokom noći ukupno 102 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Naveli su da da je to manji broj poziva od uobičajenog, kao i da su ih najčešće zvali astmatičari i dijabetičari.

Lekari Hitne predviđaju i povećan broj pacijenata sa srčanim problemima usled pada temperature.

Doktor Ivana Stefanović iz Hitne pomoći u Beogradu izvestila je o slučaju reanimacije muškarca tokom maratonske trke juče u Beogradu.

"Stigao je poziv s maratona, dobili smo informaciju da je u pitanju epileptični napad", kaže dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći o slučaju čoveka koga su lekari reanimirali tokom maratonske trke u Beogradu. Ona ističe i da se u narednim danima očekuju i povećan broj pacijenata sa srčanim problemima, s obzirom na pad temperature.

- Juče je bilo 136 intervencija, 25 na javnom mestu i jedan pacijent sa STEMI infarktom prevezen u angio salu bolnice Dedinje. Imali smo intervencije i na maratonu - kaže dr Ivana Stefanović.

Ističe da je poziv stigao oko malo pre podneva, i da je reanimacija izvršena uspešno.

- U 11.40 dobili smo dojavu da je u Kralja Milana, u nivou predsedništva, došlo do epileptičnog napada. Verovatno je to onima koji su zvali tako izgledalo. Kada je naša ekipa stigla na mesto, volonteri Crvenog krsta su već radili reanimaciju. Važno naglasiti da bi svi to trebalo da znamo i da bi to trebalo da bude deo zdravstvene kulture. To je ono što je tog trenutka spaslo tog čoveka - kaže dr Stefanović.

Ističe da je ekipa Hitne pomoći nastavila reanimaciju, koja se vodi kao uspešna.

- Mi nemamo informaciju kako je pacijent. Ali u pitanju je muškarac oko 50 godina i prevezen je u Urgentni centar - kaže dr Stefanović.

Naime, na 38. Beogradskom maratonu došlo je do incidenta, kada je, kako se navodi na društvenim mrežama, jedan učesnik trke samo pao.

Teška trauma na uglu Njegoševe i Beogradske

Ističe da je još jedan pacijent sa teškom traumom prevezen oko 18:05, na uglu Njegoševe i Beogradske.

- U pitanju je motociklista, muškarac od 38 godina, prevezen je u Urgentni centar. Noćna smena prošla je sa 109 intervencija, 18 na javnom mestu. Imali smo još jednog pacijenta sa STEMI infarktom, on je muškarac od 44 godine, sam se javio u Kliničko-bolničkom centru Zemun - kaže dr Stefanović.

Savetuje da je u takvim slučajevima bolje da se pacijenti jave Hitnoj pomoći, nego dolaziti sam, jer se tako štedi da na vremenu.

- U takvim slučajevima postoji određena procedura i zato je bolje da uvek prvo zovete Hitnu pomoć, kako bismo vas vozili direktno do angiosale - kaže dr Stefanović.

Vremenske prilike i zdravlje građana

Vremenske prilike i neprilike utiču na zdravlje građana, a prema rečima dr Stefanović sa padom temperature, krvni pritisak raste i u narednim danima upravo očekuju povećan broj pacijenata sa ovim problemima.

- Hipertenzija najčešće ne ide sama, već se to odražava i na druge sisteme - rekla je dr Stefanović za "Prva" TV.

Autor: D.B.