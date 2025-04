NOVE IZMENE U VEZI SRPSKOG TAGA! Značajno olakšanje stiže pred letnju sezonu - još manje gužve na naplatnim rampama?!

Dobra vest je da bi tag uskoro mogao da se primenjuje i u Grčkoj!

Tag, uređaj za elektronsku naplatu putarine sve je popularniji kod vozača. Pored smanjene gužve, koja gotovo i da ne postoji više na naplatnim rampama, tu su i drugi benefiti, pre svega u vidu popusta za korisnike ovog uređaja, ali i činjenici da se TAG može koristiti i u zemljama regiona. A dobra vest je da bi uskoro mogao da se primenjuje i u Grčkoj.

Od jula 2023. godine naš Tag je postao dostupan i za plaćanje putarine u Severnoj Makedoniji, a od juna iste godine i u Crnoj Gori. Planirano je da se upotreba proširi i na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kako bi se omogućilo vozačima da sa jednim uređajem plaćaju putarinu u pet zemalja regiona.

- Postoje pregovori, mi imamo obećanje od kolega iz Hrvatske da će to biti do sredine aprila, to je jako blizu, čekamo ih. Mi smo sve uradili, videćemo da napravimo još jedan sastanak do tog perioda - kaže za Kurir Darko Savić, direktor Sektora za naplatu putarine JPPS.

Još jedna novina je da, posle nešto više od godinu dana, pregovori da se naš Tag uređaj koristi i u Grčkoj ulaze u finalnu fazu.

- Zasad imamo samo obećanja da će oni vrlo brzo pristupiti integrisanju naših naplatnih sistema, odnosno našeg sistema. Nemam ništa novo da vam kažem, izuzev te njihove želje da pričaju sa nama. Poziv za sastanak postoji i mi čekamo priliku kada će oni doći kod nas, ili mi kod njih - objašnjava Savić.

Kako dodaju iz JPPS, time će se značajno olakšati robna razmena između naših zemalja.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/