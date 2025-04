Danas počinje prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći

Rang-liste će biti objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora penzionera i filijala Fonda 9. maja.

Prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženja penzionera Srbije (UPS) "Nezavisnost", počinje od danas, 10. aprila i trajaće do 8. maja, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Ove godine je za pakete solidarne pomoći izdvojeno 180 miliona dinara, dok je u 2024. godini za ove namene bilo utrošeno 111 miliona dinara.

Značajno veći iznos sredstava koji se izdvaja za ove namene omogućiće da pakete solidarne pomoći u 2025. godini dobije znatno veći broj u odnosu na prethodne godine, ukupno oko 75.000 korisnika penzija.

Dva pomenuta penzionerska udruženja, su preko svojih opštinskih udruženja i odbora objavila javni poziv za prijavu penzionera za ovaj vid društvenog standarda, a sredstva obezbeđuje Fond PIO.

Rang-liste će biti objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora penzionera i filijala Fonda 9. maja.

Iz Fonda PIO podsećaju da je osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći visina penzije, odnosno da penzija ne prelazi najniži iznos penzije za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti, a koja u 2025. godini iznosi 27.711,33 dinara.

Potrebno je da penzioneri, prilikom podnošenja prijave, ponesu poslednji penzijski ček, izveštaj iz banke, kao dokaz o visini penzije, a u slučaju da primaju i penziju iz inostranstva, čiju visinu dokumentuju izvodom banke, iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 27.711,33 dinara.

Shodno pravilniku o društvenom standardu penzionera Fond PIO, udruženja i odbori penzionera formirali su komisije sa zadatkom da objave poziv za dodelu solidarne pomoći, da primaju prijave, utvrđuju i overavaju rang-listu i objavljuju je na oglasnoj tabli udruženja i odbora korisnika.

Komisije se, takođe, staraju o tome da svi penzioneri, pod istim uslovima, bez obzira na članstvo u penzionerskoj organizaciji, ostvare ovo pravo.

Kada je reč o rangiranju korisnika koji ispunjavaju uslove za korišćenje ovog vida društvenog standarda, prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija, koja ne prelazi najniži iznos penzije, a prioritet imaju i korisnici penzija stariji po godinama života.

Korisnici penzija imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

Za odlučivanje po prigovorima na rang-listu, formira se drugostepena komisija sa dva člana SAPENS-a i jednim članom UPS "Nezavisnost", koja počinje sa radom 9. maja.

Rešavanjem uloženih prigovora, utvrđuju se konačne rang-liste, najkasnije do 16. maja, a podela paketa može otpočeti već od 19. maja.

Pravilnik o društvenom standardu propisuje da se solidarna pomoć dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa, putem sprovođenja jedinstvene nabavke, a poslovi sprovođenja ove nabavke poveravaju se Savezu penzionera Srbije.

Iz fonda navode da Savez penzionera transparentno sprovodi nabavku i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija, koji dalje distribuiraju pakete do samih korisnika te da se zahvaljujući tome dolazi do bolje cene pojedinačnih paketa i njihove standardizacije, odnosno do toga da svakom penzioneru pripadne paket iste sadržine.

Autor: Dalibor Stankov