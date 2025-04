U sredu je obeleženo 26 godina od početka bitke na Košarama koja je trajala 67 dana, a o hrabrom otporu Vojske Jugolavije učile su i generacije rođene posle ove borbe.

Dragutin Dimčevski, penzionisani potpukovnik, ratni komandant karaule Košare rekao je za Pink da su Košare bitka koja je svojom snagom i ishodom boraca sprečila neprijatelje i agresore da ostvare svoj cilj i potpunosti poremetila plan agresora.

- Slobodno mogu da kažem da se bitka na Košarama izučava i na istoku i na zapadu. Samo se kod nas još uvek ne izučava. Njen značaj je u tome što je jedna mala jedinica hrabrih momaka visokog morala uspela uspela da zadrži prva tri dana napad neprijatelja jačine preko 2 i po hiljade boraca Albanaca i NATO vojnika - rekao je Dimčevski i dodao:

- Bitka na Košarama bila je, i danas traje. Danas je veoma teško da se borimo zato što se borimo sa spoljašnjim neprijateljom koji ima vezu sa unutrašnjim - zaključuje Dimčevski.

On je rekao da su se prvih tri dana, koja su bila odlučujuća u toj bici, viteški borili.

- Nas je bilo negde oko 130 vojnika i starešina, a napadala nas je toliko jaka sila, artiljerija sa teritorije Republike Albanije potpomognuta avijacijom, međutim mi smo bili visokog morala i dobro obučeni

Saša Radojević, tadašnji zamenik komandira karaule Košare, rekao je da se tog 9. aprila kada je počela bitka na Košarama bio svega 200 metara od karaule na Kolibicama sa svojih 15 vojnika.

- Prvoga dana baš potpukovnik Dimčevski je uspeo da se probije do Košara i da dođe na Kolibice i tu je bilo njegovo komandno mesto. On je jedan od komandanata koji je svih 67 dana bio u rovu među svojim vojnicima. On je za nas bio kao drugi roditelj koji nam je spasio živote, svojom hrabrošću, svojim znanjem i iskustvom koje je imao na ratištima - rekao je Radojević.

Radojević kaže da je granica bila teška i surova zato što ih je Albnska strana bila iznad njih u geografskom smislu i da je državna granica bila napadna i sa jedne i sa druge strane jer su iza nas bila sela u kojima su živeli samo Albanci. Graničari su u jednim specifičnim uslovima izvršavali svoje međunarodno priznate obaveze, a to je obezbeđivanje granice.

- Malo ljudi zna šta Košare znače za srpski narod. Košare su danas za naš narod religijski, kulturološki, istorijski vezane. Na Košaram se pre svega desio podvig naše vojske, koja ni jedna taktika ne može da opiše, sem da smo imali boga za saveznika i da nam je Bog pomogao - kazao je Radojević.

Autor: Dalibor Stankov