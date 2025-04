Pronađen dečak koji je nestao kod Niša: Uskoro stiže kući, oglasila se i majka

Dečak M. M. (12), koji je danas nestao u selu Čokot kod Niša, pronađen je.

"Blica" je bio ispred vrata kuće u kojoj dečak živi u trenutku kada je majka primila lepe vesti o svom sinu.

- Nađen je. Otac je otišao po njega i uskoro će biti kući - rekla je kratko majka za "Blic".

Podsetimo, dečak pohađa peti razred osnovne škole, a nestanak je prijavljen danas u 14 sati, 2 sata pošto je trebalo da stigne kući sa nastave.

- Oni su bili do nekih 5 do 12 u školi I on je izašao kad i druga deca iz škole. Mi smo se raspitivali posle i saznali da je krenuo prema nekoj pekarici koja se nalazi u suprotnom smeru od mesta gde živi. Prema nekim informacijama posle toga je krenuo u pravcu u drugog sela Naselje 9. maj - rekao je ranije za "Blic" direktor Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Čokotu, Miljan Bojanić.

Odmah po saznanju da dečak nije stigao kući škola je obavestila policiju kao i školsku upravu u Nišu.

