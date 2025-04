Nema zadržavanja vozila na graničnim prelazima! AMSS: Dobri uslovi za vožnju

Uglavnom dobri vremenski uslovi olakšavaju vožnju, sa temperaturama koje omogućavaju putovanje tokom celog dana, a na putničkim i teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa nadležnim graničnim organima Republike Srbije i Mađarske usaglasila radno vreme sledećih graničnih prelaza:

Granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom će u periodu od 11. do 13. aprila, zatim od 17. do 21. aprila, kao i od 25. do 27. aprila ove godine, biti otvoren od 7 do 22 časova, umesto od 7 do 19časova.

Granični prelaz Bajmok - Bačalmaš će u periodu od 18. do 20. aprila ove godine biti otvoren od 7 do 24 časova, umesto od 7 do 19 časova.

Navedeni granični prelazi uspostavljeni su za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

