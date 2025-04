SRPSKI PAVILJON POSTAVIO REKORD NA EXPO 2025! VEĆ PRVOG DANA POSETILO GA 10.000 LJUDI! Veliko interesovanje za našu zemlju na Svetskoj izložbi u Osaki

Paviljon Srbije na svetskoj izložbi EXPO 2025 u Osaki već prvog dana posetilo je više od 10.000 ljudi što je rekord jedne dnevne posete, a srž samog koncepta srpskog paviljona je igra - kao asocijacija na centralnu temu specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu "Igra(j) za čovečanstvo".

Na samom ulasku u paviljon, koji je zasigurno jedan od zelenijih, susreću se dve izložbe - u Osaki i Beogradu, a posetioci mogu da odmah započnu igru i učestvuju u kreiranju same izložbe.

Generalni komesar Srbije za EXPO 2025 Žarko Malinović podseća da je igra važna za sve nas i da čini suštinu naših života, a simbol igre kao teme ostvaren je kroz kliker, igračku koja pokreće čitavu priču, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

"Posetioci mogu da uzmu kliker kao univerzalni simbol igre, stave ga u kinetičku aparaturu koja pokreće samu izložbu, da bi ta izložba prešla iz kinetičke u digitalnu i objasnila koji su svi elementi igre", rekao je Malinović za Tanjug.

Važan deo izložbe posvećen je i porukama srpskih ličnosti koje su ostavile neizbrisiv trag u Japanu, a koji kroz svoje zvučne poruke prenose svoje misli o igri i značaj koji ima u njihovim životima - olimpijska šampionka sa Olimpijade u Tokiju Milica Mandić, selektor Dragan Stojković Piksi...

Srpski paviljon svojim konceptom ističe i duboku povezanost igre i nauke. Kroz interaktivne prikaze, posetioci se susreću sa Nikolom Teslom, Mihajlom Pupinom i Milutinom Milankovićem koji su kroz igru kao deca razvili osećaj za inovaciju.

"Takođe, posetioci mogu kroz živu laboratoriju da snime šta je igra za njih, kako su se igrali kad su bili mali ili kako se danas igraju, zašto je to važno. Sve njihove poruke obrađuje veštačka inteligencija, drugi posetioci mogu da ih čuju u drugom delu izložbe, a te iste poruke će biti predstavljene na EXPO Beograd 2027. godine kroz jedan od tematskih paviljona", rekao je Malinović.

Prema njegovim rečima, posetioci u drugom delu izložbe mogu da kreiraju našu maskotu, EXPO 2027, tako što će je dizajnirati, promeniti joj boju kose, očiju, nos, lice, raspoloženje, ali i odeću koja može biti tradicionalna opcija. srpska, ali može biti i moderna.

"Onog trenutka kada završavaju svoju kreaciju, ona se automatski pojavljuje na zidu ispred njih, čime oni dobijaju dodatnu emociju, mogu da se slikaju sa svojom maskotom, mogu da je dele na društvenim mrežama, ali mogu da dođu u Beograd za dve godine i da je vide", rekao je Malinović.

Kako dodaje, izložba se završava delom u kojem Srbija predstavlja EXPO 2027 Beograd, kako će izgledati ceo prostor na kojem će biti održana izložba, kada će Beograd postati centar sveta, ali i šta su glavne poruke.

"Mi na kraju objasnimo da je baš igra ta super moć koja ljude čini otpornijim u budućnosti na izazove koji nas očekuju, a upravo izazovima i rešenjima bavi EXPO Osaka", podsetio je Malinović.

Malinović ističe da posetioci dobijaju EXPO pasoš i pečat srpskog paviljona čime završavaju posetu, ali samo jednim delom jer je to, kako kaže, most i početak putovanja ka EXPO 2027 Beograd.

"U samom paviljonu se nalazi i restoran u kojem posetioci mogu da konzumiraju i srpske specijalitete. Ovo je prvi put na EXPO da mi imamo svoj restoran. I to je jedan specifičan način predstavljanja, jer upravo to iskustvo kada zadovoljimo jednu od svojih primarnih potreba, to je potreba za hranom, mi stvaramo emociju sa zemljom koju smo posetili", ukazuje Malinović.



On ističe da ga raduje što je restoran svakodnevno pun, to pokazuje da se posetiocima sviđa srpska hrana imajući u vidu da Japanci prvi put u svojoj zemlji mogu da probaju recimo srpske ćevape, pite, vanilice i druge poslastice.

"Mi ćemo u ovih šest meseci dovoditi srpske kuvare, koji će ovde organizovati edukacije i 'kitchen show' za Japance, ali i japanske kuvare. Bili bismo posebno ponosni, da neko od tih japanskih kuvara, posle EXPO-a, poželi i otvori negde u Japanu srpski restoran. To bi bila jedna od najboljih 'ambasada' Republike Srbije u Japanu", istakao je Malinović.



Enterijer restorana je dizajnirala Mirjana Karalić Popović, jedna od najvećih svestkih dizajnerki enterijera.

"Ona je uradila kao ličnu donaciju dizajn našeg restorana i uklopila ga u svoj umetnički izraz i umetnički izraz Mome Kapora, na šta sam posebno ponosan. Činjenica je da kroz ovaj restoran mi dajemo omaž jednom od naših najvećih pisaca koji je ujedno i slikar i koji je svoj rad posvetio Beogradu. I upravo to je dodatna veza", rekao je Malinović.

Eksterijer paviljona čini inspiracija Velikim ratnim ostrvom i zelena fasada koja je jedinstvena na EXPO-u.



"Prvog dana paviljon je posetilo više od deset hiljada posetilaca, što je do sada rekord. Imao sam tu čast da budem i u Milanu i u Dubaiju, u našem paviljonu, i ovo je rekord jedne dnevne posete. Cilj koji smo postavili je da imamo više od million posetilaca za ovih šest meseci trajanja izložbe", rekao je Malinović.

Autor: Aleksandra Aras